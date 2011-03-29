"ДельтаЛизинг" занимает 6-е место среди лизингодателей

Рост объемов строительства увеличил потребности компаний в расширении и обновлении производственных мощностей. «ДельтаЛизинг» в 2010 году инвестировала в строительные компании России свыше 770 млн. руб. (в 2 раза больше по сравнению с 2009 годом) и сегодня занимает 6 место среди лизингодателей страны по данному показателю.

За 11 лет работы компания заключила сотни договоров лизинга по приобретению строительной техники и оборудования для производства стройматериалов. Стоит отметить, что «ДельтаЛизинг» также имеет опыт реализации комплексных проектов по обновлению основных средств.

«Мы хорошо изучили потребности клиентов, занятых в жилищном строительстве, – комментирует Галина ГАЕВАЯ, начальник отдела продаж «ДельтаЛизинг». – Компаниям, осуществляющим полный цикл работ, как правило, необходима не только стандартная строительная техника, но и оборудование для отделки, обслуживания домов, возведения объектов инфраструктуры для жилых кварталов. Сегодня опыт работы специалистов «ДельтаЛизинг» и долгосрочные партнерские отношения с крупнейшими поставщиками техники и оборудования позволяют нам поддерживать строительные компании на любом этапе: от нулевого цикла до сдачи объекта в эксплуатацию».