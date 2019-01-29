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Приморцы стали чаще летать
На дальневосточных и международных маршрутах
Авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») в 2018 году перевезла 1 млн 622,679 тыс. пассажиров, что на 5% больше, чем в 2017 году. В том числе 1 млн 218,067 тыс. пассажиров перевезены на внутренних линиях, 404,612 тыс. – на международных. На рейсах внутри Приморского края был перевезен 35 тыс. 021 пассажир, сообщает газета "Золотой Рог".
С июня 2018 года (начало выполнения рейсов) на рейсах внутри Хабаровского края было перевезено 19 тыс. 736 пассажиров.
Авиакомпания «Аврора» в 2018 году выполнила 24,370 тыс. рейсов, из них на внутренних воздушных линиях было выполнено 18,875 тыс. рейсов, на международных направлениях – 5,495 тыс. рейсов, что на 11 % больше, чем в предыдущем году.
Сегодня «Аврора» располагает современным парком воздушных судов. В настоящее время парк компании насчитывает 24 самолета, среди которых десять Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter для полетов на местных воздушных линиях из Владивостока на север Приморья, в труднодоступные населенные пункты.
2018 год был отмечен открытием регулярных внутренних рейсов Дальнереченск-Хабаровск, Хабаровск-Николаевск-на-Амуре и возобновлением полетов из Южно-Сахалинска в Токио.
В прошедшем году «Аврора» второй год подряд стала победителем престижной авиационной премии «Крылья России» в номинации «Авиаперевозки на региональных и местных маршрутах» по итогам 2017 года, лауреатом Бизнес-Премии Приморья в номинации «Компания года», завоевала золото на международном форуме SkyService 2018.
Досье газеты «Золотой Рог»
АО «Авиакомпания «Аврора» создано в 2013 году на базе компаний «Владивосток Авиа» и «Сахалинские авиатрассы», является крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке и стратегическим партнером местных региональных администраций в развитии внутрирегиональной авиации. В настоящее время контрольный пакет (51%) АО АК «Аврора» принадлежит ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», 49% - правительству Сахалинской области. Воздушный парк компании насчитывает 24 самолета, среди которых десять Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter для полетов на местных воздушных линиях из Владивостока на север Приморья, в труднодоступные населенные пункты.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото АК "Аврора"
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