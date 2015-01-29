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50 заявлений от пострадавших туристов принято в Приморье
Более двух недель в Приморье продолжается прием заявлений от жителей края, пострадавших от действий туроператора «Рубикон». По данным на сегодняшний день, туристы подали 50 заявлений. Об этом сообщили газете "Золотой Рог" в департаменте туризма Приморского края.
Так, 43 заявления поданы в ООО «Пегас Владивосток» – официальный представитель PEGAS Touristik, чьи туры продавал «Рубикон». Еще 6 заявлений поступило в краевой департамент туризма и одна жалоба – в Роспотребнадзор.
Компания «Пегас Владивосток» сообщила, что по всем принятым от туристов претензиям людям направляются ответы в течение 10 календарных дней. Этот срок определен законом.
Как выяснилось, ООО «Рубикон» реализовывало гражданам туры PEGAS Touristik, однако в большинстве случаев турпродукт у официального представителя не бронировался, а деньги не перечислялись.
«Граждане были введены в заблуждение относительно факта приобретения туров. В договорах о реализации турпродукта ООО «Пегас Владивосток» указывалось с целью придать видимость законности заключаемой сделки», – сообщили официальные представители PEGAS Touristik.
Одновременно «Пегас Владивосток» обратился с заявлением в правоохранительные органы для проведения проверки.
Напомним, 14 января в Приморье приостановила свою деятельность туристическая компания «Рубикон» в связи с невозможностью исполнения своих обязательств по договорам «О реализации туристского продукта». В Приморье ООО «Рубикон» реализовывала туры от крупной компании PEGAS Touristik и других крупных компаний.
«Пегас Владивосток» принимает заявления от пострадавших туристов по адресу во Владивостоке: улица Нижнепортовая, 1, офис 222. Также пострадавшие могут обратиться в департамент туризма Приморского края за консультацией по телефонам: (423) 240-23-21, 240-09-52.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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