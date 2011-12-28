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Итоги года: В 2011 г. через порты Приморского края прошло 1,7 млн тонн рыбы и рыбопродукции
ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря, ZRPRESS. В 2011 году выросли объемы таможенного оформления рыбопродукции в приморских портах. Как сообщили в управлении рыбного хозяйства Приморского края, больше всего продукции прошло через порт Владивосток. В приморские порты сдали улов 1128 рыбопромысловых судов.
Более 626 тысяч тонн продукции поступило российским потребителям (это примерно на 100 тысяч тонн больше аналогичного периода 2010 года).
Напомним, с 1 января 2009 года вся рыба, добытая российскими судами в экономической зоне страны, должна декларироваться в портах России. Полный учет добытой рыбы и рыбопродукции необходим для борьбы с незаконным промыслом водных биоресурсов. Кроме того, это способствует развитию береговой переработки и насыщению внутреннего рынка качественной продукцией.
В порты Приморского края заходят суда со всего Дальневосточного бассейна, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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