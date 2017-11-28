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Энергетический кризис: в квартирах приморцев зафиксированы десятиградусные "морозы"
«Примтеплоэнерго» просит денег на закупку мазута для северных муниципалитетов края
Север Приморья может быть «разморожен» из-за недостаточного запаса топлива, если КГУП «Примтеплоэнерго» в кратчайшие сроки не сможет привлечь кредитные ресурсы. Поставщики топлива отказываются иметь дело с компанией, известной своими хроническими неплатежами, пока ей не будет предоставлена бюджетная гарантия. В редакцию деловой газеты "Золотой Рог" поступают многочисленные обращения приморцев, в которых граждане сообщают о том, что температура упала до критически низких отметок не только в квартирах, но и в больницах, школах и детских садах. В частности, сообщалось о температуре +10 градусов С, зафиксированной в одном из детских садов северного Приморья.
Вопрос предоставления госгарантии КГУП «Примтеплоэнерго» вызвал жесткие споры при рассмотрении проекта изменений в бюджет Приморья на 2017 год и плановый период 2018-2020 годов. Госгарантию на сумму в 600 млн рублей власти края предложили дать «Примтеплоэнерго», уменьшив на аналогичную сумму госгарантию ОАО «Наш дом Приморье», строящему печально известные «Хаятты». Госгарантия позволит КГУП приобрести топливо для обеспечения подачи тепла в северных районах Приморья, где возникли проблемы с отоплением.
По словам представителя прокуратуры Приморья в Законодательном Собрании Елены БАРАБАШ, во вторник, 28 ноября, в прокуратуре прошло совещание по проблемам обеспечения нормативных объемов топлива.
- Сейчас ситуация складывается таким образом, что топлива явно недостаточно. Во-первых, оно неравномерно распределено. В некоторых муниципальных образованиях крайне сложная ситуация. Нами принят комплекс мер прокурорского реагирования, - отметила Елена Барабаш.
Кроме того, представитель прокуратуры уточнила, что врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО дважды обращался в «Роснефть» с просьбой срочной закупки мазута. Однако нефтяники отказали в удовлетворении просьбы по причине большой задолженности КГУП перед поставщиками. В этой ситуации единственной возможностью для обеспечения поставки топлива является предоставление предприятию госгарантии.
- Мы просим вас пойти навстречу и предоставить госгарантию. На следующей неделе в крае прогнозируется понижение температуры, но имеющегося объема топлива недостаточно для того, чтобы обеспечить нормальную температуру в детсадах и школах, - подчеркнула Елена Барабаш. Однако еще более красноречиво высказался гендиректор ПАО «ДЭК» Виктор МИЛУШ, также призвавший выделить госгарантию «Примтеплоэнерго», хотя последнее является хроническим должником Дальневосточной энергетической компании.
По итогам рассмотрения вопроса профильный комитет ЗС ПК согласовал корректировку бюджета-2017, в том числе в части выделения госгарантии. Завтра, 29 ноября, вопрос о предоставлении госгарантии «Примтеплоэнерго» будет рассмотрен на очередной сессии краевого парламента.
Показательно, что обсуждение жизненно важного для приморцев вопроса прошло без участия представителей КГУП «Примтеплоэнерго» и департамента ЖКХ и топливных ресурсов. Факт отсутствия на комитете недавно назначенного директором КГУП Федора ЯРОШЕВИЧА вызвал настоящее негодование депутатов. А представляющий в Заксобрании Находкинский городской округ Руслан МАНОКОНОВ и вовсе рассказал, что директор КГУП так и не перезвонил ему, чтобы обсудить важный вопрос.
- Я дозвонился ему в приемную, у меня был вопрос по теплоснабжению Находки. Он обещал перезвонить – я жду уже неделю. Хотел напомнить ему на комитете, но он не пришел, - разразился критикой в адрес Ярошевича Маноконов. - Давайте исключим госгарантию «Примтеплоэнерго» из проекта корректировки бюджета. Надо научить его ходить на комитеты, работать с депутатами!
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