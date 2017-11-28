www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.28 р. 100 JPY: 52.42 р.
EUR: 69.5 р. 10 CNY: 88.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
ЖКХ
Распечатать

Энергетический кризис: в квартирах приморцев зафиксированы десятиградусные "морозы"

28 Ноября 2017, 22:51 | Приморье

«Примтеплоэнерго» просит денег на закупку мазута для северных муниципалитетов края

Север Приморья может быть «разморожен» из-за недостаточного запаса топлива, если КГУП «Примтеплоэнерго» в кратчайшие сроки не сможет привлечь кредитные ресурсы. Поставщики топлива отказываются иметь дело с компанией, известной своими хроническими неплатежами, пока ей не будет предоставлена бюджетная гарантия. В редакцию деловой газеты "Золотой Рог" поступают многочисленные обращения приморцев, в которых граждане сообщают о том, что температура упала до критически низких отметок не только в квартирах, но и в больницах, школах и детских садах. В частности, сообщалось о температуре +10 градусов С, зафиксированной в одном из детских садов северного Приморья.

Вопрос предоставления госгарантии КГУП «Примтеплоэнерго» вызвал жесткие споры при рассмотрении проекта изменений в бюджет Приморья на 2017 год и плановый период 2018-2020 годов. Госгарантию на сумму в 600 млн рублей власти края предложили дать «Примтеплоэнерго», уменьшив на аналогичную сумму госгарантию ОАО «Наш дом Приморье», строящему печально известные «Хаятты». Госгарантия позволит КГУП приобрести топливо для обеспечения подачи тепла в северных районах Приморья, где возникли проблемы с отоплением.

По словам представителя прокуратуры Приморья в Законодательном Собрании Елены БАРАБАШ, во вторник, 28 ноября, в прокуратуре прошло совещание по проблемам обеспечения нормативных объемов топлива.

- Сейчас ситуация складывается таким образом, что топлива явно недостаточно. Во-первых, оно неравномерно распределено. В некоторых муниципальных образованиях крайне сложная ситуация. Нами принят комплекс мер прокурорского реагирования, - отметила Елена Барабаш.

Кроме того, представитель прокуратуры уточнила, что врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО дважды обращался в «Роснефть» с просьбой срочной закупки мазута. Однако нефтяники отказали в удовлетворении просьбы по причине большой задолженности КГУП перед поставщиками. В этой ситуации единственной возможностью для обеспечения поставки топлива является предоставление предприятию госгарантии.

- Мы просим вас пойти навстречу и предоставить госгарантию. На следующей неделе в крае прогнозируется понижение температуры, но имеющегося объема топлива недостаточно для того, чтобы обеспечить нормальную температуру в детсадах и школах, - подчеркнула Елена Барабаш. Однако еще более красноречиво высказался гендиректор ПАО «ДЭК» Виктор МИЛУШ, также призвавший выделить госгарантию «Примтеплоэнерго», хотя последнее является хроническим должником Дальневосточной энергетической компании.

По итогам рассмотрения вопроса профильный комитет ЗС ПК согласовал корректировку бюджета-2017, в том числе в части выделения госгарантии. Завтра, 29 ноября, вопрос о предоставлении госгарантии «Примтеплоэнерго» будет рассмотрен на очередной сессии краевого парламента.

Показательно, что обсуждение жизненно важного для приморцев вопроса прошло без участия представителей КГУП «Примтеплоэнерго» и департамента ЖКХ и топливных ресурсов. Факт отсутствия на комитете недавно назначенного директором КГУП Федора ЯРОШЕВИЧА вызвал настоящее негодование депутатов. А представляющий в Заксобрании Находкинский городской округ Руслан МАНОКОНОВ и вовсе рассказал, что директор КГУП так и не перезвонил ему, чтобы обсудить важный вопрос.

- Я дозвонился ему в приемную, у меня был вопрос по теплоснабжению Находки. Он обещал перезвонить – я жду уже неделю. Хотел напомнить ему на комитете, но он не пришел, - разразился критикой в адрес Ярошевича Маноконов. - Давайте исключим госгарантию «Примтеплоэнерго» из проекта корректировки бюджета. Надо научить его ходить на комитеты, работать с депутатами!

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: холод  Роснефть  топливо  тарасенко  бюджет  приморье  тепло  кредит  Примтеплоэнерго  жкх 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru