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В Приморье с 1 декабря подешевеют некоторые виды колбасы

28 Ноября 2014, 14:46 | Приморье

Популярные виды колбас станут дешевле для жителей Дальнего Востока. С 1 декабря компания «Ратимир» на 10% снижает поставочные цены на самые популярные продукты торговой марки «Мясной ряд». Стоимость продукции производителя в магазинах должна измениться аналогичным образом.

Снижение цен коснется вареных колбас «Виницкой», «Нежной», «Вечерней», полукопчёных «Гусарской» и «Даниловской», а также сосисок «Таёжных». Именно эта продукция наиболее востребована дальневосточниками из линейки торговой марки «Мясной Ряд». Новые цены появятся во Владивостоке, Находке, Спасске-Дальнем, Кавалерово, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, Магадане и Петропавловске-Камчатском.

Как отмечает производитель, в этой ситуации каждый сможет лично убедиться, какие из магазинов гонятся за сверхприбылью, а какие — работают корректно по отношению к клиенту. Если покупатель увидит, что цена не изменилась, то имеет полное право поинтересоваться, почему при уменьшении закупочной цены магазин не снизил отпускную.

Сегодня, когда стоимость многих продуктов растет из-за санкций и изменения курса, у компаний, работающих на российском сырье, появляются преимущества. «Ратимир» уже долгие годы работает с крупным агропромышленным комплексом «Алтаймясопром» из Алтайского края, поэтому в условиях всеобщего повышения цен компания имеет возможность их снижать.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: производитель  колбаса  Ратимир  торговля  мято  санкции  приморье  цены 



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Комментарии

  • 12315:46, 28.11.2014#

    Интересно, любопытного на . . . пошлют, или в . . . . . ?

  • Псевдоним16:56, 28.11.2014#

    маркетинг. . .

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