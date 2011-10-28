ОАО «ГМК «Дальполиметалл» задолжало энергетикам 26,5 млн рублей

С 31 октября филиал ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт планирует ввести усиление ограничения подачи электроэнергии на производственные объекты ОАО «ГМК «Дальполиметалл».

Энергоресурс, согласно условиям договора, будет подаваться только для систем жизнеобеспечения предприятия. Энергетики вынуждены пойти на крайние меры в связи с невыполнением руководством горнорудного предприятия обязательств по оплате потребленной в августе-октябре электроэнергии. Общая сумма долга достигла 26,5 миллионов рублей. При этом ОАО «ГМК «Дальполиметалл» не дает твердых гарантий по оплате долга.

Частичное ограничение электроснабжения объектов градообразующего предприятия уже действует с 17 октября. В случае, если его руководство не начнет принимать меры по погашению многомиллионной задолженности, предстоящее усиление ограничения может повлиять на производственный процесс и привести к его полной остановке.

В настоящее время ограничение электроснабжения действует в отношении еще одного предприятия горнорудной промышленности – ЗАО «ГХК «БОР». Долги горно-химического комплекса перед энергетиками достигли 65,7 миллионов рублей. Энергетики намерены с 5 ноября усилить ограничительные процедуры до уровня аварийной брони, если предприятие не начнет в ближайшее время снижать долги, достигшие критического уровня.

Напомним, оба крупных промышленных предприятия г. Дальнегорска входят в структуру УК «Русская горнорудная компания». Дальполиметалл и ГХК «БОР» в течение всего 2011 года крайне нерегулярно рассчитываются за потребленную электроэнергию, допуская многомиллионные долги. Понимая социальную значимость обоих градообразующих предприятий, Дальэнергосбыт неоднократно шел на уступки, предоставляя возможность отсрочки платежей под гарантии должников. Данные гарантии руководство ОАО «ГМК «Дальполиметалл» и горно-химического комплекса «БОР» в течение года не выполняло.

Досье: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья (Дальэнергосбыт), Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт), Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО (Энергосбыт ЕАО). Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.