Куда двигаться строителям Приморья дальше

Текущее состояние и перспективы развития рынка жилой и коммерческой недвижимости обсудили на выставке «Строительство»

Владивосток меняется: появляются новые объекты, программы, возможности. Инвесторы вкладывают деньги в одну из наиболее капиталоемких и перспективных отраслей – строительство. Однако ошибка в расчетах на старте проекта может привести к огромному убытку. Чтобы таких фатальных ошибок было меньше, застройщиков нужно информировать - о планах развития города, емкости спроса в каждом сегменте недвижимости, наиболее востребованных форматах и перспективных локациях.

С этой целью в рамках деловой программы 25-й международной специализированной выставки «Строительство» была проведена конференция «Взаимодействие жилой и коммерческой застройки в вопросах формирования городской среды и доходности девелоперских проектов». В обсуждении приняло участие около 80 представителей компаний-застройщиков, управляющих объектами коммерческой недвижимости, инвесторов и операторов рынка недвижимости.

Первая секция конференции была посвящена текущему состоянию и перспективам развития рынка жилой недвижимости. По словам гендиректора ООО «Городской риэлторский центр» Сергея КОСИКОВА, на сегодняшний день рынок жилья во Владивостоке стабилен, но не слишком активен. 70-75% сделок на вторичном рынке – это продажа своей квартиры с покупкой новой, а значит, для функционирования рынка не нужен большой объем денег. Рынок новостроек также не показывает повышения активности. Рынок пополняется в среднем 12-15 новыми проектами в год.





Обострилась конкуренция в отдельных сегментах: очень многие застройщики вышли на рынок малогабаритного жилья. «Конкуренция в «малогабаритном» сегменте сейчас острая, и ситуация усугубляется тем, что сам по себе сегмент покупателей таких квартир – очень небольшой. Через 2-3 года аналогичная ситуация может сложиться в сегменте бизнес-класса. А ведь эта ниша еще более узкая, чем малогабаритный эконом» - сказал Сергей Косиков.

На текущий момент самый востребованный сегмент рынка «первички» – это комфорт-класс: дома с хорошей транспортной доступностью, «семейными» (от 35 до 80 кв.м) площадями квартир, разумными ценами и достаточным объемом встроенной инфраструктуры (паркинг, детская площадка и т.п.). Однако именно этот сегмент во Владивостоке представлен меньше всех, и в нем конкуренция крайне низка. При том, что 70% покупателей на рынке новостроек ищут именно такие предложения.

Говоря о рынке малоэтажного домостроения, эксперт отметил, что сейчас этот рынок очень мал: в год продается около 400 домов, а системных застройщиков коттеджных поселков пока не представлено. И развитие этого сегмента может произойти только за счет инфраструктуры и создания качественных системных поселков.

Продолжил тему жилой недвижимости застройщик объекта «Надеждинское Полесье» Алексей БОЙКО. «Надеждинское Полесье» - это новый проект, обладающий крайне интересным сочетанием характеристик: комплексная застройка на территории, которая до этого не попадала в область внимания застройщиков, объект не располагает окружающей коммерческой инфраструктурой и потому требует особенно взвешенного подхода к наполнению проекта.

Блок, посвященный коммерческой недвижимости, открыл руководитель проекта компании «RDM Vladivostok» Александр ТЕРЕХИН. По словам эксперта, за последний год во Владивостоке существенно вырос объем коммерческий площадей: в частности, в связи с реализацией таких проектов, как БЦ SkyCity, БЦ Pacific, Дом Творчества, ТРК «Дружба», БЦ «Дредноут», ТЦ на Сахалинской. И изменения продолжаются: проводится реконструкция здания на Светланской 11, строится ТРК «Калина МОЛЛ», идет реконструкция ТЦ «Игнат» и строительство первого DIY центра от компании «Leroy Merlen».

Складывающаяся ситуация полностью подтверждает уже сложившиеся правила и закономерности: залог успеха любого проекта коммерческой недвижимости – расположение, а наиболее вероятная причина недостаточно эффективной работы - ошибки на стадии проектирования. Как хорошую тенденцию местные девелоперы допускают идею целесообразности профессионального консалтинга. Ранее местные застройщики предпочитали «интуитивный» подход – и для многих эта позиция стала причиной постепенной стагнации объекта.

Генеральный директор «Владивостокского морского терминала» (ВМТ) Валерий НАГОРНЫЙ, рассказал о повышающемся влиянии фактора въездного туризма на рынок коммерческой недвижимости города. За последние несколько лет заметно вырос въездной турпоток из стран Азии (за первое полугодие 2017 года был показан рост турпотока на 22% по сравнению с прошлым годом).

«Спрос распространяется на ювелирные изделия, дикоросы, аутентичные продукты, косметику, рестораны, развлечения и т.п. Закономерно спрос на товары создает дополнительный спрос на коммерческую недвижимость в локациях, расположенных на пути турпотока» - рассказал Валерий Нагорный.

Последние несколько лет команда ВМТ активно позиционирует Владивосток на международных отраслевых мероприятиях, связанных с туризмом. Однако есть проблема: для наиболее «высокодоходного» для города круизного туриста у нас пока недостаточно развита коммерческая инфраструктура. И в рамках развития этой идеи компанией «Владивостокский морской терминал» разработан проект многофункционального центра «Океан»: разработана проектная документация и получено разрешение на строительство. Сейчас проект готов к реализации и находится на стадии привлечения соинвесторов.

Закрывающий конференцию доклад представил Дмитрий Алексеев, президент группы компаний DNS Дмитрий АЛЕКСЕЕВ. ДНС Девелопмент» громко зашла на рынок коммерческой застройки со складским комплексом «Янковским». Сейчас компания планирует жилую застройку и открытие производства строительных материалов, начинает строить комплекс малоэтажного жилья в районе Де-Фриза и планирует заняться комплексным освоением площадки в 9 Га в районе Варяга.