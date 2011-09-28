В Приморье нет поставок заражённой радиацией рыбы

Проведенные в Приморском крае за прошедшую неделю радиологические лабораторные исследования в отношении поступающей в морские порты продукции водного промысла, как импортного, так и отечественного происхождения, наличия радиоактивных элементов не обнаружили.

Так, за прошедшую неделю в порты Приморского края из-за рубежа было ввезено четыре партии рыбопродукции. Из Китайской Народной Республики поступило 24 тонны крабовых палочек, 22,5 тонны морского коктейля, 27 тонн кальмара, а также 50 тонн филе пангасиуса из Вьетнама. Проведённые ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора лабораторные испытания поступившей продукции наличия радионуклидов не обнаружили. Пищевая продукция полностью отвечает российским требованиям безопасности и качества. Из Японии за прошедшую неделю продукция водного промысла не поступала.

При проведении мониторинговых исследований отечественных рыбо- и морепродуктов, поступающих в Приморье из районов лова Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» проведены исследования проб, отобранных от 6297 тонн рыбопродукции. Наличия радиоактивных веществ также не зафиксировано.