Сельское хозяйство в Приморье поддерживает целевая программа

Приморские сельхозпредприятия продолжают строить и реконструировать фермы.

В этом году планируется к сдаче два животноводческих помещения на 200 голов коров каждое в Кировском районе. Здесь ведется монтаж оборудования, после чего коровники будут введены в эксплуатацию. Запланированный срок сдачи - ноябрь. ФГУП «Дальневосточное» также завершает реконструкцию коровника. В Спасском районе откроется свиноводческий комплекс на 12 тысяч голов свиней. Работа ведется в рамках программы по развитию сельского хозяйства.