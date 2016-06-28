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Бизнесу откроют доступ к дальневосточной акватории
Правительство наконецто признало, что существующий закон об аквакультуре не работает, и приняло решение изменить подход к формированию рыболовных участков. Предполагается, что первый аукцион по новым правилам на участки для разведения аквакультуры проведут на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в начале сентября во Владивостоке. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Законодательство об аквакультуре построено так, что бизнес просто не может получить доступ к акватории», - сказал глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА в Хабаровске на совместной коллегии Генпрокуратуры РФ и Минвостокразвития, где обсуждались вопросы развития рыбохозяйственного комплекса на Дальнем Востоке.
Досье «Золотого Рога»: В 2015 году выручка рыбохозяйственных организаций на Дальнем Востоке выросла на 84% и достигла 154 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат вырос в 30 раз, превысив 30 млрд рублей, а инвестиции остались на уровне 2014 года и не превышают 5,2 млрд рублей.
По словам министра, более 2 млн гектаров морской акватории у российского побережья Японского и юга Охотского морей пригодны для аквакультуры. Однако используется для этих целей менее 20 тыс. га. По оценкам ученых, Россия могла бы выращивать в этих районах более 1 млн тонн биоресурсов.
«Сегодня же выращивается лишь 5 тыс. тонн. В 2015 году приморские предприниматели подали 121 заявку на формирование участка для аквакультуры, удовлетворено лишь девять. Мы обсудили эту проблему и приняли решение изменить подход к формированию рыболовных участков», - отметил министр.
По его словам, участки будут формироваться по результатам специальных научных исследований, публиковаться на интерактивной карте и выставляться на открытом аукционе, при котором будут определены единые дни проведения торгов. Первый такой аукцион будет проведен на втором Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в начале сентября.
«Также там будет представлена интерактивная карта рыболовных участков на Дальнем Востоке. Предоставление всей пригодной акватории должно быть завершено до 1 января 2019 года. Возможно задействовать для этих целей Фонд развития Дальнего Востока, ресурсы которого могут быть направлены на финансирование исследований, подготовку и проведение аукционов», - пояснил Александр Галушка.
Он также предложил Генпрокуратуре совместно с Минвостокразвития проанализировать сферу предоставления рыболовных участков, «чтобы всесторонне понять - что и кто сдерживает развитие рыбной отрасли».
Министр считает, что рыборазводные заводы и проекты по их строительству должны получать такую же поддержку, как и комплексные инвестиционные проекты, где есть уже работающий механизм по выделению средств на создание инфраструктуры.
«Нужно, чтобы такой же механизм работал и в отношении рыбоводных заводов, заработал вовремя и прозрачно», - сказал Галушка.
Он уточнил, что в дальнейшем до 20% квот на вылов биоресурсов будут распределяться под инвестиционные проекты - не только по строительству рыбоперерабытывающих мощностей, приобретению оборудования и строительству судов на российских верфях, но и по строительству рыбоводных заводов.
«По оценкам дальневосточных рыбохозяйственных объединений, финансовые потери отрасли, связанные с административными барьерами, оцениваются в объеме до 15 млрд рублей ежегодно. Здесь мы можем наблюдать низкое качество работы государственных структур. Нет ответственности для них», - сказал Александр Галушка.
Министр также отметил, что необходимо продолжить работу по снятию избыточных административных барьеров для бизнеса в рыбохозяйственной отрасли, создаваемых органами пограничного, таможенного и ветеринарного контроля.
В Минвостокразвития считают, что поток морских биоресурсов с Дальнего Востока в центральную часть страны сдерживает ветхость портовой инфраструктуры.
«Целый ряд проблем сдерживает перевалку ресурсов в морских портах и их дальнейшую поставку в центральную часть России. 75% причалов рыбных терминалов портов имеют критический износ, более 40% холодильных мощностей морально и физически устарели. 95% рефрижераторного подвижного состава, которым дальневосточная рыба доставляется в Москву, к 2010 году выйдет из эксплуатации», - отметил министр.
Минвостокразвития уже внесло в правительство пакет поправок в закон о территориях опережающего развития (ТОР), в числе которых обозначена и возможность передачи причальных сооружений морских портов в собственность АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ).
«В правительстве уже прошло согласительное совещание по этому поводу. Поправки вносятся в Госдуму в осеннюю сессию работы парламента. Это позволит запустить проект по строительству нового холодильника во Владивостокском рыбном порту», - пояснил Александр Галушка (продолжение темы на стр. 15).
По его мнению, ключевой задачей в вопросах поставки рыбы с Дальнего Востока является постепенное замещение старого рефрижераторного состава на новый.
«В идеале - отечественного производства. Для этого нужно создать равные тарифные условия. Сегодня самый дорогой тариф на железнодорожные перевозки в этих контейнерах. Считаем важным вместе с прокуратурой разобраться насколько это обосновано», - отметил министр.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото из архива.
Подпись к фото: Рыбаки устали ждать наведения порядка в отрасли.
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