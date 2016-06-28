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"Спасскцемент" держит стройку
На днях коллектив ОАО «Спасскцемент» отметил 109-ю годовщину со дня рождения этого предприятия, деятельность которого вписала немало ярких страниц в летопись дальневосточных строек. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог». Cегодня на предприятии работают 1 тыс. 870 человек. Вместе с членами семей – это до 6 тыс. человек.
На спасском цементе строились объекты исторической Владивостокской крепости, пограничные укрепления, инфраструктура Транссибирской магистрали, а затем и БАМ, крупнейшие в мире владивостокские мосты, космодром «Восточный». На нем замешивались бетон и раствор для сотен предприятий Дальнего Востока и Сибири, делались детали для строительства тысяч многоквартирных домов, многих школ и детских садов, для объектов культуры, административных и учебных зданий, институтов и пр. В то, чтобы Дальний Восток стал таким, каков он есть, были вложены труд нескольких поколений цементников из Спасска и десятки миллионов тонн, выпущенной ими продукции.
Директор заводского музея, которому исполнилось всего несколько лет, Ирина КОНОВАЛОВА, знакомя с экспозицией, особенно отметила, что предприятие внесло особый вклад в развитие всей цементной отрасли страны. Именно здесь впервые в 1950-е гг. был освоен сухой способ производства цемента, и отсюда новая технология получила дальнейшее распространение. Именно под эту технологию был построен и Новоспасский цементный завод, расположенный за пределами города, в 8-9 километрах от старого завода.
Сегодня печи старого завода погашены. На нем производится только помол спецмарок цемента и угольного порошка, который затем используется на основном производстве в качестве топлива для вращающихся печей.
Славное прошлое предприятия определяет и сегодняшний его день. Объем его производства таков, что здесь потребляется около 10% всей электроэнергии края.
Заместитель исполнительного директора по модернизации ОАО «Спасскцемент» Антон СЫСОЕВ отмечает, что теперь производство цемента полностью сосредоточено на Новоспасском заводе, который в этом году отметит свое 40-летие. Здесь – вся действующая технологическая цепочка производства: работают две технологические линии с вращающимися печами, находится производство клинкера, помол цемента. И здесь же на сегодня выпускается цемент всех необходимых для потребителей марок.
Знакомя с карьером, где добывается основное для производства цемента сырье, он отметил, что известняка, который остается здесь в запасах, хватит предприятию, чтобы работать на полную мощность, на протяжении не менее 30 лет.
А главный технолог предприятия Ирина СОКОЛЮК сказала, что соблюдению технологии и качеству продукции на заводе уделяется особое внимание. Контроль над сырьем и качеством продукции осуществляется на всех этапах технологической цепочки, и без окончательного заключения заводской лаборатории ни один мешок цемента не может быть отправлен за пределы предприятия.
В минувшем году «Спасскцемент» произвел более 1,4 млн тонн цемента. И это несмотря на кризис. Сказалось то, что многие дальневосточные потребители в трудное для себя время отказались от иностранного цемента в пользу отечественного.
И в этом году спрос на продукцию из Спасска остается на хорошем уровне и позволяет увеличивать производство. В последнем номере регулярно выходящей заводской газеты «За цемент» было сообщено, что майский план предприятием был перевыполнен: цемента произведено 169 тыс. тонн или 113% к плану, а клинкера – 199 тыс. тонн или 106% к плану.
Управляющий ОАО «Спасскцемент» Алексей СЫСОЕВ считает, что сегодня самое главное – это чтобы во всем была стабильность. У предприятия, которое из года в год сохраняет выпуск продукции на высоком уровне, она есть. У него имеется возможность обновлять парк машин и оборудование, внедрять новации, выполнять социальный кластер программ. Это, в свою очередь, дает уверенность коллектива в том, что и в стране, и в Приморском крае все наладится и станет возможным «зажечь печки на полную мощность и делать два миллиона двести тысяч тонн!». И даже больше, потому что ряд новшеств, внедренных на заводе в последнее время, позволяют производить цемента больше былой проектной мощности. Да и не только цемент делать.
- У нас есть немецкая установка по производству бетона, сказал руководитель предприятия. – Мы его производим и для Спасска, и для своих внутренних работ. Делаем блоки. У нас есть целый завод по производству минерального порошка. Все, что сегодня связано со строительством и нужно Приморскому краю, мы готовы рассматривать и делать. Можем зайти со своей продукцией в любой глобальный проект, будь то строительство мостов, комплексов домов или бетонных дорог.
Председатель профкома предприятия Юрий ЯКОВЕЦ считает, что особое достижение – это стабильная выплата зарплаты. С 2005 года не было ни одной задержки. А главное, все пункты коллективного договора, под которыми подписались и профсоюз и руководство «Спасскцемента», сегодня успешно выполняются. А это придает уверенность, что и само производство, и люди, на котором оно держится, и впредь будут.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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