В Приморье Росгосстрах приостановил продажу полисов ОСАГО только с сегодняшнего дня

ООО «Росгосстрах» приостановило продажу полисов ОСАГО с сегодняшнего дня. Об этом «ЗР» сообщили в одном из филиалов компании во Владивостоке. Еще вчера, несмотря на распространившуюся в СМИ информацию об ограничении лицензии на ОСАГО Центробанком, филиалы продолжали работать в прежнем режиме, а страхователи могли беспрепятственно заключать договора, что вчера же и подтвердили деловой газете «Золотой Рог» в филиале «Россгостраха», например, в поселке Трудовом.

Сегодня ситуация изменилась, филиалы получили распоряжение об остановке продаж, при этом никакой информации о том, сколько времени будет действовать это ограничение, не поступало. Все обязательства по проданным ранее полисам, в том числе 27 мая, будут исполняться и страхователи, заверили специалисты филиала во Владивостоке, не пострадают. Причина приостановки лицензии не связана с финансовыми затруднениями либо банкротством компании, а потому никаких серьезных беспокойств для страхователей эта ситуация вызывать не должна. В данный момент страховщик делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки снять все вопросы со стороны ЦБ и продолжить работу в нормальном режиме.

Как сообщалось в пресс-релизе Центробанка, решение было принято в связи с тем, что ООО «Росгосстрах» не исполнял предписания ЦБ и в массовом порядке нарушал закон, в том числе не предоставлял автовладельцам скидки за безубыточность, необоснованно отказывался заключать договора ОСАГО, навязывал дополнительные услуги. Полисы ОСАГО, проданные компанией «Росгосстрах» после запрета Центробанка, нелегитимны.

Как известно, «Росгосстрах» является лидером на рынке ОСАГО, в том числе в Приморском крае. В общей сложности филиалы компании в Приморье собрали в 2014 году премии на сумму 1 408 006 тыс. руб., из которых 938 012 тыс. - сборы по ОСАГО. Выплаты в прошлом году составили 591 837 тыс. руб., из которых 420 401 тыс. руб – выплаты по ОСАГО.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.