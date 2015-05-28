Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивостокцы останутся без горячей воды из-за долгов управляющих компаний (Список домов)
Филиал «Приморская генерация» ОАО «ДГК» планирует ввести ограничения на подачу горячего водоснабжения в некоторых домах Владивостока. Управляющие организации, обслуживающие эти дома, должны энергетикам более 70 миллионов рублей. Об этом деловой газете «Золотой Рог» сообщили в ОАО «ДГК».
Некоторые управляющие компании самостоятельно производят сбор платежей с жильцов за услуги отопления и горячего водоснабжения. Однако впоследствии эти денежные средства до энергокомпании не доходят, а оседают на счетах нерадивых УК, ТСЖ и ЖСК.
Энергетики неоднократно обращались к управляющим организациям с требованием оплатить задолженность или заключить соглашение о ее поэтапном гашении, а также направили исковые заявления в суд, по многим из которых уже получили исполнительные листы. Однако ситуация не меняется, и задолженность продолжает расти.
В настоящее время в соответствии с действующим законодательством филиал «Приморская генерация» ОАО «ДГК» направил предупреждения о задолженности в адрес управляющих организаций, в которых им предлагается до 22 июня 2015 года оплатить накопленные долги. В ином случае подачу горячего водоснабжения в ряде домов, обслуживаемых данными компаниями, планируется ограничить.
Так из-за недобросовестности следующих исполнителей коммунальных услуг без горячего водоснабжения рискуют остаться простые жители:
ЖСК – 41/42 – долг – 1 миллион 720 тысяч рублей, ограничение ГВС по адресу: 50 лет ВЛКСМ, 26;
ТСЖ «Маяк» - долг – 2 миллиона 131 тысяча рублей, ограничение ГВС по адресу: Фастовская, 14;
ТСЖ «Парус» - долг – 2 миллиона 787 тысяч рублей, ограничение ГВС по адресу: Некрасовская, 53;
ООО «Управляющая компания «Каскад» - долг – 915 тысяч рублей, ограничение ГВС по адресу: Станюковича, 48;
ОАО «Славянка» - долг – 66 миллионов 196 тысяч рублей, ограничение ГВС по адресам: адмирала Горшкова, 30, 34, 36, Верхнепортовая, 10а (гараж).
Филиал «Приморская генерация» ОАО «ДГК» не имеет возможности предоставлять тепловую энергию в долг. Напомним, что стартовала летняя ремонтная кампания по подготовке города к отопительному сезону. Сегодня недополученные энергетиками деньги могли бы быть направлены на увеличение объемов ремонтных работ и закупку топлива.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке продолжается подача тепла в квартиры горожан
- Рост платы граждан за коммунальные услуги в Приморье будет на уровне инфляции
- Приморье попало в десятку регионов России с самими дорогими тарифами ЖКХ
- Названы города Приморья, в которых серьезно подорожала коммуналка
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Энергетический кризис: в квартирах приморцев зафиксированы десятиградусные "морозы"
- Во Владивостоке разгребают вал исков о капремонте жилья
- В Приморье поднимут тарифы на электроэнергию для населения
- Владивостокцы останутся без горячей воды из-за долгов управляющих компаний (Список домов)
- Во Владивостоке проверить счетчики водоснабжения можно двумя способами
Новости раздела
- Во Владивостоке продолжается подача тепла в квартиры горожан
- Приморский бренд "В-Лазер" исчезнет с рынка
- Какими критериями нужно руководствоваться, чтобы приобрести прочный линолеум
- Рожденный в ДФО летать не может
- Изменения на строительном рынке Приморского края
- Группа ННК объяснила колебание цен на своих АЗС
- Курортный сбор ударит в Приморье по самым незащищенным и окончательно уничтожит местные здравницы
- Во Владивостоке начал работать первый терминал с технологией распознавания личности
- АЗС в Тернее продолжит свою работу
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Страна утренней наглости
- Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Основатель "В-Лазера" распродает бизнес-империю
ОАО «Славянка» - долг – 66 миллионов 196 тысяч рублей???. . . ха. . ха. . это им теперь воду модно отключить лет на 5-10:) 66 миллионов???????? это пиз. . ц!! Явно надо устраивать незваисимый аудит. . без взяток и откатов тут не обошлось!!