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Владивостокцы останутся без горячей воды из-за долгов управляющих компаний (Список домов)

28 Мая 2015, 10:34 | Приморье

Филиал «Приморская генерация» ОАО «ДГК» планирует ввести ограничения на подачу горячего водоснабжения в некоторых домах Владивостока. Управляющие организации, обслуживающие эти дома, должны энергетикам более 70 миллионов рублей. Об этом деловой газете «Золотой Рог» сообщили в ОАО «ДГК».

Некоторые управляющие компании самостоятельно производят сбор платежей с жильцов за услуги отопления и горячего водоснабжения. Однако впоследствии эти денежные средства до энергокомпании не доходят, а оседают на счетах нерадивых УК, ТСЖ и ЖСК.

Энергетики неоднократно обращались к управляющим организациям с требованием оплатить задолженность или заключить соглашение о ее поэтапном гашении, а также направили исковые заявления в суд, по многим из которых уже получили исполнительные листы. Однако ситуация не меняется, и задолженность продолжает расти.

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством филиал «Приморская генерация» ОАО «ДГК» направил предупреждения о задолженности в адрес управляющих организаций, в которых им предлагается до 22 июня 2015 года оплатить накопленные долги. В ином случае подачу горячего водоснабжения в ряде домов, обслуживаемых данными компаниями, планируется ограничить.

Так из-за недобросовестности следующих исполнителей коммунальных услуг без горячего водоснабжения рискуют остаться простые жители:

ЖСК – 41/42 – долг – 1 миллион 720 тысяч рублей, ограничение ГВС по адресу: 50 лет ВЛКСМ, 26;

ТСЖ «Маяк» - долг – 2 миллиона 131 тысяча рублей, ограничение ГВС по адресу: Фастовская, 14;

ТСЖ «Парус» - долг – 2 миллиона 787 тысяч рублей, ограничение ГВС по адресу: Некрасовская, 53;

ООО «Управляющая компания «Каскад» - долг – 915 тысяч рублей, ограничение ГВС по адресу: Станюковича, 48;

ОАО «Славянка» - долг – 66 миллионов 196 тысяч рублей, ограничение ГВС по адресам: адмирала Горшкова, 30, 34, 36, Верхнепортовая, 10а (гараж).

Филиал «Приморская генерация» ОАО «ДГК» не имеет возможности предоставлять тепловую энергию в долг. Напомним, что стартовала летняя ремонтная кампания по подготовке города к отопительному сезону. Сегодня недополученные энергетиками деньги могли бы быть направлены на увеличение объемов ремонтных работ и закупку топлива.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

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Теги: ТСЖ  жкх  УК  приморье  водоснабжение  долги  суд 



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Комментарии

  • pijo14:07, 28.05.2015#

    ОАО «Славянка» - долг – 66 миллионов 196 тысяч рублей???. . . ха. . ха. . это им теперь воду модно отключить лет на 5-10:) 66 миллионов???????? это пиз. . ц!! Явно надо устраивать незваисимый аудит. . без взяток и откатов тут не обошлось!!

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