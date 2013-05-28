Дешево не значит оправданно

Стоимость литра топлива на дальневосточных АЗС не поддается «ручной» регулировке

В последние годы цены на автомобильное топливо бензин в России поднимаются рывками. Период ценовой стабилизации сменяется мощным ценовым подъемом; затем общественность обращает внимание на рост цен, следуют грозные высказывания властей, вплоть до президента. И, как следствие, ценники корректируются в сторону снижения, пусть и незначительно. Только вот реальных экономических предпосылок для таких корреляций в природе не существует.

Особенности ценообразования

Топливный рынок Приморского края поделен между двумя крупными игроками и массой так называемых независимых АЗС, среди которых выделяется сеть ООО «Альфа Влад Ойл» (торговая марка Benzo). Но погоду на рынке делают сбытовые структуры двух вертикально-интегрированных нефтяных компаний: НК «Альянс» в лице ОАО «Приморнефтепродукт» и НК «Роснефть» в лице филиала ООО «РН-Востокнефтепродукт». Первой принадлежит 107 АЗС, второй 27. Еще около 175 АЗС работают под другими брендами. На АЗС «Приморнефтепродукта» топливо поставляется с Хабаровского НПЗ (ХНПЗ, принадлежит «Альянсу»), на АЗС «Роснефти» - с Комсомольского НПЗ (КНПЗ, «Роснефть»). При этом большую часть оптового рынка занимает продукция «Роснефти», а значит, любой скачок цен в опте «РН-Востокнефтепродукт» моментально отражается на ценниках независимых АЗС.

Отметим, что НК «Роснефть», согласно отчету за IV квартал, в 2012 году увеличила долю рынка розницы в Приморском крае с 23% до 32%, в Хабаровском крае - с 21% до 32%.

В вопросе ценообразования возьмем для примера ХНПЗ. Цены на топливо производства этого завода определяются прежде всего затратами на производство и реализацию, с учетом ситуации на рынке (факторов спроса и предложения). Цены на топливо, закупаемое «Приморнефтепродуктом» на стороне (это большая часть ДТ для АЗС, часть бензинов), складываются из цены франко-станция отправления + транспортный тариф.

В настоящее время ХНПЗ производит Аи-80, Аи-92 и Аи-95 класса 5, Аи-98 - класса 4. Компания также дополнительно закупает на рынке бензины классов 3 и 4. Что касается дизтоплива, то ХНПЗ выпускает в ограниченном объеме ДТ класса 3, а также сернистое ДТ на экспорт. Поскольку существенные объемы ДТ для обеспечения АЗС докупаются на стороне, цена на этот вид топлива в сети «Альянса» фактически определяется рынком.

Досье «ЗР»

По итогам I квартала 2013 года, на дальневосточных заводах произведено 234,5 тыс. тонн автобензинов, что составляет менее 58% от объема поставок в ДФО (данные по поставкам неполные, без Камчатки). Производство дизтоплива составило 494,1 тыс. тонн, или примерно 95% от объема поставок.Таким образом, если по дизтопливу Комсомольский и Хабаровский НПЗ почти закрывают потребности региона, то по бензину свыше 40% потребностей должны удовлетворяться за счет завоза со сторонних заводов. Для справки: тариф на железнодорожный транспорт с Ангарского НПЗ до Владивостока составляет 6,8 руб./л, время в пути - до 10 суток и более.

Качество или ценник?

Последние полтора месяца рынок бензина стабилизировался, отмечает заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Приморскому краю Виктор ТРЯКИН.

«Традиционно в крае более низкие цены держит НК «Роснефть». На сегодняшний день на АЗС «Приморнефтепродукта» (принадлежит НК «Альянс») литр самого ходового бензина Аи-92 в среднем стоит 32,99 рубля, у «Роснефти» - порядка 32,40 рубля, а в отдельных районах и меньше. В то же время на некоторых так называемых независимых АЗС стоимость Аи-92 опускается до 32 рублей за литр, а в глубинке края и вовсе до 31,80 рубля. Но о качестве подобного топлива говорить не приходится. Гарантии нет. Особенно если речь идет об ИП и т.д., в собственности которых находятся одна-две заправки», - говорит антимонопольщик.

По его словам, как правило, очередное повышение цен на АЗС края начинается со смены ценников у «Приморнефтепродукта», при этом другой крупный участник рынка «РН-Востокнефтепродукт» «выжидает, а затем подтягивает свои цены к «альянсовским».

Не до жиру

Так будет ли снижаться или расти ценник на АЗС? «Мы со своей стороны обещать ничего не можем. Внутренних экономических возможностей держать цены на топливо у нас сегодня нет», - говорит руководитель пресс-службы НК «Альянс» Андрей РУМЯНЦЕВ.

По его словам, более точно о ценах можно будет говорить только в конце мая, когда станет известна закупочная цена на нефть.

«Возможности снижения цен на АЗС «Альянса» в июне будут зависеть прежде всего от цены нефтяного сырья для переработки в июне. При сохранении действующих отпускных цен «Альянс Ойла» и цен на АЗС «Приморнефтепродукта», а также с учетом с поступлением в реализацию партии бензинов, приготовленных из относительно дешевого сырья, закупленного в мае, «Приморнефтепродукт» будет работать в рознице на грани рентабельности, «Альянс Ойл» будет накапливать убыток», - пояснил Андрей Румянцев.

В то же время с 1 июля в России повышаются топливные акцизы, что может добавить к стоимости литра бензина класса 5 45 копеек на литр, класса 4 - 30 копеек на литр. С начала 2014 года ставки акцизов на бензин и дизтопливо будут повышены в очередной раз.

Сегодня «Приморнефтепродукт» получает прибыль от торговли лишь на одном виде топлива - Аи-80, доля которого в обороте компании незначительна. Кроме того, прибыль приносит торговля сопутствующими товарами на АЗС. Торговля дизельным топливом ниже порога рентабельности на 6,3%. Убыток от торговли самым ходовым бензином Регуляр-92 составляет 1,39 рубля на литр. Чуть лучше ситуация с Премиум-95, где в минусе 1,25 рубля.

По словам Андрея Румянцева, факторами роста цены бензина в I квартале 2013 года были: накопленные за 2011-12 гг. убытки от розничной реализации; рост затрат на производство топлива более высоких классов, перекрывающий экономию на акцизах; высокий уровень закупочных цен на сырье.

Напомним, НК «Альянс» - интегрированная нефтяная компания среднего размера. Ее характеризуют дефицит собственных ресурсов нефтяного сырья и топлива для розничной реализации - нефть для переработки и нефтепродукты для реализации докупаются на рынке. В частности, в 2012 году суммарная добыча нефти НК «Альянс» составила 2,7 млн тонн, а это составляет лишь 70% от объема сырья, необходимого для текущей загрузки Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (54% от целевой загрузки завода).

По словам Андрея Румянцева, «Приморнефтепродукт» по итогам работы в I квартале 2013 года сумел компенсировать убытки от розничной реализации (суммарно -56,8 млн рублей) исключительно за счет перевалки нефтепродуктов через базу на Первой Речке.

Однако в среднем звене НК «Альянс» за квартал был получен крупный убыток - в силу того, что цены на продукты, отпускаемые сбытам, сохранялись на уровне, который является одновременно недостаточно высоким с точки зрения затрат, но завышенным с точки зрения рынка. Убытки понесли также другие сбытовые подразделения компании - «Хабаровскнефтепродукт» и «Амурнефтепродукт», - поскольку они не имели возможностей компенсировать потери от розницы.

Вместе с тем в 2014 году начнут работать позитивные факторы, которые расширят возможности НК «Альянс» в плане объемов поставок, качества продукции и возможностей сдерживания роста цен. В частности, на ХНПЗ будет введен в строй комплекс ГКГО (комплекс гидрокрекинга - гидроочистки средних дистиллятов), что обеспечит возможность производства порядка 1 млн тонн в год дизтоплива классов 4, 5. Одновременно начнется прокачка нефтяного сырья на ХНПЗ по трубопроводу-отводу от ВСТО, а значит, появится возможность наращивания объемов переработки, а также экономия на тарифе.

Заграница нам не поможет

В сложившейся ситуации, когда заправить Дальний Восток дешевым топливом экономически невозможно, возникает масса идей решения проблемы. К примеру, та же ФАС предлагает замещать поставки корейского бензина на Дальний Восток продажей дизтоплива в Европе. Соответствующее предложение ведомства озвучил журналистам замглавы ФАС Анатолий ГОЛОМОЛЗИН.

«Задача также еще есть создать предпосылки для того, чтобы устранить ценовую дискриминацию Дальневосточного региона по сравнению с другими регионами. В частности, мы уже давно обсуждаем вопросы, связанные с тем, чтобы на соответствующих базисах по ставке так же, как и в Центральной части (России - ИФ), торговалось не менее 10% нефтепродуктов. А также мы обсуждаем вопросы, связанные с возможностью по схемам замещения: завозить топливо по импорту с соответствующим его замещением экспортными поставками в Европу», - сказал Голомолзин в кулуарах третьей Всероссийской конференции по проблемам государственной ценовой и тарифной политики в РФ.

По его словам, здесь может работать «своеобразная своповая схема». Якобы в Корее имеются избытки бензина и избыточные мощности по его производству. В то же время в Европе наблюдается дефицит по дизельному топливу, а в России - его избыток. Россия могла бы поставлять дизтопливо в Европу, а замещать его поставками бензина из Кореи, пояснил замглавы ФАС. При этом РФ уступала бы корейцам возможность торговать на европейском рынке.

Говоря о причинах разницы цен на бензин в Дальневосточном регионе России по сравнению с центральными регионами, Голомолзин отметил, что здесь есть как экономические причины, связанные с удаленностью и транспортной логистикой, так и необходимость «оказать более серьезное рыночное воздействие». «Все-таки рынок там представлен ограниченным количеством игроков», - добавил замруководителя антимонопольного ведомства.

Он призвал власти способствовать тому, чтобы на рынке появлялись новые дополнительные объемы топлива. «В нашем предложении в Минэнерго по этому вопросу мы говорим, чтобы эти моменты были проработаны и было дано поручение компаниям с госучастием, а компаниям частным было рекомендовано такую возможность рассматривать (возможность по импортозамещению. - «ЗР»)», - сказал антимонопольщик.

Но здравые, на первый взгляд, доводы ФАС разбиваются о железобетонную стену - больших объемов свободного бензина в Южной Корее сегодня нет. «Мы (НК «Альянс») полтора года назад рассматривали варианты поставок бензина из Южной Кореи и других стран АТР. Но, как выяснилось, лишних объемов на рынке нет. А тот, что удастся приобрести с учетом логистики, становится поистине «золотым», - отмечает Андрей Румянцев.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.