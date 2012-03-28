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Покупка окон: полезные советы по экономии
Отправляясь в магазин с целью приобрести новые окна, стоит задуматься о том, как можно сэкономить на такой покупке. Безусловно, важно всегда отдавать предпочтение качественной продукции, которая просто не может иметь низкую стоимость. Цены на окна пвх варьируют в зависимости от многих факторов. Да и выяснить их без пожеланий клиента и точных размеров вряд ли удастся. В любом случае, качество должно быть на первом месте. Ведь от этого напрямую зависит срок эксплуатации. Однако секреты экономии все же существуют.
В первую очередь, нужно обратить внимание на число открывающихся фрагментов окна. Оно играет весомую роль в формировании стоимости изделия. Ведь не обязательно, чтобы все окна в доме имели поворотно-откидные и открывающиеся створки. Нужно поразмыслить, какие окна открываются реже, какие чаще, а какие и вовсе никогда. Кроме того, проблем с чисткой подобных «глухих» конструкций не возникнет, если приобрести специальную щетку на длинной ручке.
Стоит обратить внимание на то, что отделку откосов монтажникам заказывать вовсе не обязательно. Если владелец квартиры имеет опыт проведения ремонта своими силами, то и в этом случае вполне справится сам. К отделке откосов нужно приступать не раньше, чем через сутки после монтажа. Нужно очень аккуратно, чтобы не разрушить монтажный шов, заштукатурить их строительными смесями. Еще один вариант – установить пластиковые откосы.
Если пластиковые окна планируется устанавливать там, где они выходят на балкон, или же на даче, то можно сэкономить на стеклопакетах. Обычно клиентам предлагают предпочесть двухкамерные их разновидности, то есть имеющие три стекла. Это не всегда бывает оправдано. Если выбрать энергосберегающий стеклопакет или однокамерный, то по сопротивлению теплопередаче он не будет уступать двухкамерному. Что же касается шумоизоляции, то для загородного дома или ситуации, когда окна выходят на балкон, этот нюанс не столь важен.
Еще одна статья экономии – сопутствующие товары. Часто люди спешат купить сразу и подоконники, и москитные сетки, и так далее. Но стоит попробовать рассуждать здраво. Москитные сетки обычно не нужны тем, кто проживает выше пятого этажа. Их покупку вообще можно отложить, если окна устанавливаются зимой. Подоконник лучше приобрести на строительном рынке или в магазине соответствующей направленности.
А на чем не стоит экономить? На комплектующих, монтаже, качестве самого профиля. И, в случае обнаружения какого-либо брака, всегда нужно обращаться в конкретную компанию, которая занимается непосредственно производством и установкой окон.
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