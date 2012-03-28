Приморье в ожидании золотого ОДУ

Вполне возможно, что уже осенью этого года рыбаки Приморья приступят к добыче такого деликатеса как камчатский краб - в середине апреля во Владивостоке состоятся общественные слушания материалов, обосновывающих изменения в ранее утвержденные общие допустимые уловы водных биоресурсов во внутренних морских водах РФ и на континентальном шельфе.

Напомним, что прошедшее заседание биологической секции ученого совета ФГУП ТИНРО-Центра стало первым шагом к открытию в подзоне Приморского края самого «золотого» крабового промысла. Фактически рекомендации ученых дали отмашку рыбному бизнесу начать готовиться к будущим крабовым аукционам. Возможно, что уже осенью этого года рыбодобывающие компании смогут приступить к промыслу самого валютоемкого объекта в рыбной отрасли.

Краба много

На заседании секции наука подтвердила возможность возобновления промышленной добычи камчатского, синего и волосатого четырехугольного крабов в подзоне Приморья. Ранее ввиду действия запрета на промышленную добычу указанных видов краба добыча крабов в подзоне Приморья осуществлялась только в научно-исследовательских и контрольных целях, квоты добычи определялись в пределах 10-20 тонн. Все эти лимиты добывались на судах ТИНРО-Центра, причем, в соответствии с действующей редакцией закона о рыболовстве, добытый краб не подлежал промышленной переработке.

Заведующий лабораторией промысловых ракообразных ТИНРО-Центра Валерий КОБЛИКОВ заявил, что численность промысловых особей камчатского краба в 2011 году в этом районе возросла до 1 845 тыс. экземпляров, а промысловый запас до 5 904 тонн. Эти величины превышают даже тот уровень, который был в годы интенсивного промышленного изъятия камчатского краба. Аналогично ситуация сложилась с синим крабом. Постепенный прирост численности в последние годы привел к тому, что промысловый запас в 2011 году достиг 1 480 тыс. экземпляров (3 907 тонн). Промысловая численность волосатого четырехугольного краба в прошлом году достигла величины, значительно превышающей исторический максимум, и составила 5 747 тыс. экземпляров. Промысловый запас – 4 885 тонн.

Однако в будущем в ОДУ будет фигурировать более скромный тоннаж. В ТИНРО-Центре подчеркнули, что ОДУ по этим видам крабов может быть в пределах 1,5 тысяч тонн. «Как правило, в ОДУ включается не более 10% от промыслового запаса. То есть можно говорить о том, что рыбакам будет разрешено добыть около 600 тонн камчатского краба, 400 тонн синего и 570 «волосатика», - заявили специалисты ТИНРО.

Точную величину ОДУ в ТИНРО не называют, так как считают, что корректировки объемов неизбежны. Ведь заседание секции - это только начало работы по введению ресурса в промысловую базу. Вообще, процедура довольно сложная и многоступенчатая. Результаты исследований сначала проходят отраслевой совет, научно-промысловые советы, общественные слушания, согласования с администрациями субъектов РФ, только после этого прогноз ОДУ выносится на экологическую экспертизу. Конечный итог всей нормотворческой работы - это обращение Управления рыбного хозяйства Администрации Приморского края в Приморское территориальное управление Росрыболовства о проведении аукциона по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи.

Сколько пользователей нужно

Как заявила «ЗР» начальник отдела организации рыболовства Приморского територриального управления Росрыболовства Татьяна ЖУКОВА, в случае необходимости проведения аукциона будут запрошены рекомендации Росрыболовства, в том числе в части размера лотов (в %). Все будет зависеть от утвержденных ОДУ ( в случае утверждения корректировок), распределения квоты добычи для прибрежного рыболовства, внесения изменений в Правила рыболовства в отношении снятия запретов.

В то же время приказ Росрыболовства от 17.10.2012 № 1009 об установлении минимальных суточных объемов добычи (вылова) крабов на одно судно, осуществляющее промышленное и (или) прибрежное рыболовство во внутренних морских водах РФ позволяет регулировать сроки промысла крабов.

Досье "ЗР"

В 2010 году на аукцион было выставлено четыре лота по 25% прибрежной квоты добычи (1 022 т) краба-стригуна опилио. Начальная цена лота - 8,9 млн рублей. Заявки на участие подают компании ОАО «Находкинская БАМР», ОАО «Преображенская база тралового флота», ЗАО «Восток-Джапан», ООО «Комета, ООО «Зарубинская база флота», ООО «Пилигрим», ООО «Акваресурс-ДВ» и ООО «Приморская рыболовная корпорация». Однако к аукциону допускаются всего две компании в лице ООО «Акваресурс-ДВ» и ООО «Приморская рыболовная корпорация». А все четыре лота выигрывает ООО «Акваресурс-ДВ» отдавший за лот №1 выплатил 9,1 млн рублей (при начальной цене 8,9 млн рублей), лот №2 - 9,3 млн рублей, лот №3 - 9,3 млн рублей, лот №4 - 9,5 млн рублей.

Заместитель директора Тинро–Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ, еще в прошлом году оценивая итоги аукционов по крабу-стригуну, высказал следующую позиции: «Была критика по поводу величины лотов. Были мнения о том, что лоты нужно было дробить. Однако мы уверены, что это бы привело к браконьерству. Практика показывает, что если у компании квота на 50 тонн, она может выбрать ее за неделю. Что потом делать судовладельцу? Заниматься незаконным промыслом? Наш научно-промысловый совет посчитал, что нормальная промысловая нагрузка на судно - около 250 тонн. В то же время чем больше у компаний квот, тем больше гарантия, что она никогда не станет заниматься нелегальным промыслом. Ведь в этом случае она будет лишена всего ресурса, - считает Игорь Мельников. - Если продолжить тему, то сегодня камчатские рыбаки мечтают о снятии запрета на промысел краба. Там десятки пользователей, имеющих квоты на несколько десятков тонн. В случае снятия запрета они все будут вылавливать в разы больше, чем им разрешено. Популяция будет опять мгновенно выбита. Поэтому наука за то, чтобы на крабовом ресурсе работали крупные пользователи».

В неофициальных беседах другие эксперты также говорят о том, что если несколько компаний приобретут лоты по 50-100 тонн, то, скорее всего это негативно скажется на запасах краба. «В подзоне Приморского края похожая ситуация с промыслом креветки. Компании получали право ее добывать в прилове, а занимались исключительно ее промыслом. Есть определенная рентабельность промысла, и чем больше у тебя объемов, то тем она выше. Поэтому целесообразно формировать лоты так, чтобы их смогли приобрести одна или две компании».

Однако крабовые квоты могут избежать аукциона. Ведь до введения запрета на промысел камчатского краба пользователи уже были, поэтому снятие запрета откроет им дорогу в крабовый бизнес вновь. Поэтому, чтобы провести крабовые аукционы необходимо ввести этот ресурс в 12-мильную зону, то есть в прибрежное рыболовство, что, скорее всего и будет сделано.

Юрий НУРМУХАМЕТОВ, «Золотой Рог».