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Приморскую сою запретили вывозить в Алтайский край
Приморским филиалом Всероссийского центра карантина растений Россельхознадзора в 67 тоннах зерна сои, предназначенного к поставке в алтайский регион, выявлена заражённость семенами карантинного для России сорного растения, вызывающего у человека сильные аллергические заболевания.
При проведении карантинного фитосанитарного контроля в г. Уссурийске Приморского края сотрудниками Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора в железнодорожном вагоне с зерном сои, предназначенным к поставке в Алтайский край, обнаружены семена амброзии полыннолистной, которая является карантинным для сельского хозяйства Российской Федерации сорным растением.
Лабораторные исследования показали, что заражению семенами амброзии подверглось 67 тонн зерна сои. В настоящее время Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в выдаче карантинных сертификатов отказано. Соответственно, вывоз зараженной продукции за пределы Приморского края запрещен.
В результате массового распространения амброзии полыннолистной резко возрастает опасность заболевания людей такими заболеваниями, как амброзийный поллиноз, бронхиальная астма, крапивница, мигрень, вызываемыми попаданием в дыхательные пути пыльцы амброзии.
Причем, по словам специалистов карантина растений, амброзия полыннолистная, помимо вреда человеку, способна наносить огромный ущерб сельскохозяйственным культурам, а также качеству некоторых видов животноводческой продукции.
Так, при массовом распространении, амброзия полыннолистная способна наносить огромный вред посевам культурных растений, испаряя влаги в 3 раза больше, чем кукуруза, и в 2 раза больше, чем рожь и пшеница. При значительном засорении сельскохозяйственных посевов этим сорняком, их урожайность резко снижается. Помимо этого, захватывая пастбища, амброзия создает проблемы и животноводам: молоко коров, наевшихся амброзии приобретает неприятный запах и вкус.
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