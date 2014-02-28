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Приморскую сою запретили вывозить в Алтайский край

28 Февраля 2014, 10:26 | Приморье

Приморским филиалом Всероссийского центра карантина растений Россельхознадзора в 67 тоннах зерна сои, предназначенного к поставке в алтайский регион, выявлена заражённость семенами карантинного для России сорного растения, вызывающего у человека сильные аллергические заболевания.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля в г. Уссурийске Приморского края сотрудниками Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора в железнодорожном вагоне с зерном сои, предназначенным к поставке в Алтайский край, обнаружены семена амброзии полыннолистной, которая является карантинным для сельского хозяйства Российской Федерации сорным растением.

Лабораторные исследования показали, что заражению семенами амброзии подверглось 67 тонн зерна сои. В настоящее время Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в выдаче карантинных сертификатов отказано. Соответственно, вывоз зараженной продукции за пределы Приморского края запрещен.

В результате массового распространения амброзии полыннолистной резко возрастает опасность заболевания людей такими заболеваниями, как амброзийный поллиноз, бронхиальная астма, крапивница, мигрень, вызываемыми попаданием в дыхательные пути пыльцы амброзии.

Причем, по словам специалистов карантина растений, амброзия полыннолистная, помимо вреда человеку, способна наносить огромный ущерб сельскохозяйственным культурам, а также качеству некоторых видов животноводческой продукции.

Так, при массовом распространении, амброзия полыннолистная способна наносить огромный вред посевам культурных растений, испаряя влаги в 3 раза больше, чем кукуруза, и в 2 раза больше, чем рожь и пшеница. При значительном засорении сельскохозяйственных посевов этим сорняком, их урожайность резко снижается. Помимо этого, захватывая пастбища, амброзия создает проблемы и животноводам: молоко коров, наевшихся амброзии приобретает неприятный запах и вкус.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
Теги: безопасность  профилактика  железная дорога  соя  сельское хозяйство  заболевания  Россельхознадзор 



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Комментарии

  • Антон07:20, 04.03.2014#

    В России теперь не доверяют людям. Сейчас можно узнать о роде занятий, увлечениях, месте проживания каждого гражданина России rus-poisk. info. tm

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