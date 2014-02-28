В Приморье детям-сиротам выделили дополнительные средства для решения квартирного вопроса

Корректировка бюджета стала возможной после поступления в Приморье дополнительных федеральных средств. Субвенция должна быть направлена на социально значимые статьи. К таковым относится обеспечение квартирами детей-сирот Приморского края.

Всего в край поступило 369 миллионов рублей. Часть средств пойдет на выплаты семьям при рождении третьего или последующих детей. Получать такую бюджетную поддержку родители смогут до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года. Так же депутаты Законодательного Собрания выделили средства для обеспечения жильем детей-сирот.

«Сейчас мы предпринимаем ряд шагов для того, чтобы снять проблему по обеспечению жильем детей-сирот. Я отдаю отчет в том, что пока у нас не будет устранена сама первопричина, у нас всегда будет определенная очередь на получение квартир. Но решать эти проблемы надо постепенно, в том числе, и изыскивая в бюджете дополнительные средства для обеспечения жильем. Сейчас у нас прошла одна из первых корректировок. Я думаю, что в дальнейшем наши краевые парламентарии смогут найти еще деньги на эту статью бюджета. Кроме этого, у нас создана система защиты детей-сирот от недобросовестных риелторов. Тем самым мы предотвращаем возможную потерю квартиры, а так же пресекаем попытки любых махинаций с жильем для этой категории», - прокомментировал решение депутатов краевого парламента вице-губернатор, заместитель Секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» Павел Серебряков.

Еще при корректировке бюджета депутаты заложили более 17 миллионов рублей для исполнения исковых требований по обеспечению жильем детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а так же находящихся под опекой. В этой статье средства выделяются для компенсации задолженности по предоставлению квартир, которая возникла в предыдущие годы. Разница между двумя статьями бюджета в том, что в первом случае государство заблаговременно покупает квартиру будущему выпускнику детского дома, а во втором – обеспечивает жильем тех, кто уже давно покинул стены приютов, но кому квартира не была своевременно предоставлена.

ZRPRESS.RU, Владивосток.