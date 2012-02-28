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Приморцев переселят из аварийных домов в частные
28 Февраля 2012, 17:03 | Приморье
Губернатор Сергей ДАРЬКИН утвердил адресную программу по переселению граждан из аварийного жилфонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год.
В рамках программы планируется расселить жителей 27 аварийных домов, построить восемь малоэтажных многоквартирных домов общей площадью свыше 8 тысяч квадратных метров. Жилищные условия смогут улучшить более 500 приморцев.
"Золотой Рог".
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