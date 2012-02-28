Приморцев переселят из аварийных домов в частные

Губернатор Сергей ДАРЬКИН утвердил адресную программу по переселению граждан из аварийного жилфонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год.

В рамках программы планируется расселить жителей 27 аварийных домов, построить восемь малоэтажных многоквартирных домов общей площадью свыше 8 тысяч квадратных метров. Жилищные условия смогут улучшить более 500 приморцев.

"Золотой Рог".