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Приморская программа «Квартира молодой семье» продлена
На заседании Законодательного Собрания края депутаты рассмотрят предложение о выделении дополнительных 10 миллионов рублей на строительство квартир для молодых семей. Кроме того, принято решение о продлении действия программы до 2015 года.
С 2003 года за время реализации в крае программы «Квартира молодой семье» приобрести жилье на льготных условиях смогли полторы тысячи семейных пар. Новоселам было передано 77 809 квадратных метров жилья. Общие затраты краевого бюджета составили 1,5 миллиарда рублей. На вторичном рынке в городах и районах края приобретено 24 268 квадратных метров для 483 молодых семей, общей стоимостью 164 миллиона 198 тысяч рублей.
121 миллион рублей был направлен на строительство жилья в Уссурийском городском округе. В районе Междуречье введены в строй несколько жилых домов, в которых квартиры получили 180 молодых семей, общая площадь жилья составляет 9 686 квадратных метров.
На днях, 22 февраля 2012г., состоялось еще одно новоселье - в доме на ул. Гульбиновича, 31 во Владивостоке получили еще 20 семейных пар. Большая часть из них – работники бюджетной сферы, в том числе образования и здравоохранения.
Председатель краевого парламента Евгений ОВЕЧКИН отметил, что программа строительства жилья для молодежи на сегодня самая востребованная: «Наиболее важная задача для законодательной и исполнительной власти – демографическая. Чтобы решить ее, мы будем предоставлять землю тем, кто рождает троих детей и более. Тем же семьям, где одновременно рождаются тройни, будут предоставляться большие квартиры.
Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".
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