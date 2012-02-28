Приморскому энергоизобретению нет места в Приморье

Пожалуй, даже самый ленивый ученик начальной школы и тот что-нибудь знает о солнечной энергии, слышал, что из нее можно получать экологически чистую электроэнергию и тепло. Правда, тут же он может вспомнить, что солнечные батареи очень дорогие, поэтому полностью вытеснить другие источники тепла и электроэнергии солнце не может…

Призрак «дешевого тепла»

Изобретатель из Владивостока Юлий РЫЛОВ совсем иного мнения. Уже довольно много лет его большой загородный дом площадью 450 кв. метров полностью обогревает солнечный концентратор, который он сам рассчитал и сделал. По его мнению, концентратор работает от солнца в 2-2,5 раза эффективнее солнечных батарей. Тому есть несколько причин. Во-первых, его концентратор эффективно аккумулирует энергию практически всего спектра солнечного излучения. А, во-вторых, зеркало концентратора, не намертво, как солнечная панель, застыло в одной позиции, а как подсолнух, поворачивается вслед за ходом солнца по небу, наиболее полно захватывая солнечный свет. В-третьих, сильное приморское солнце и летом неплохо, и практически всю холодную зиму работает, «не покладая лучей» – редкие пасмурные дни зимой обходятся сравнительно небольшими теплопотерями, но эти дни, как правило, и теплее.

Если в какой-либо поисковой системе Интернета набрать словосочетание «способ концентрации солнечной энергии», то легко можно найти описание к патенту изобретенного приморцем солнечного концентратора «Способ концентрации солнечной энергии и устройство для его осуществления». Но, хотя способ и устройство уже пять лет под защитой российского патента, с февраля 2007 года, они до сих пор не обернулись производством товара массового спроса, каким солнечный концентратор и должен быть.

- Такой концентратор, как тот, что обогревает сегодня мой дом, может обеспечивать горячей водой подъезд пятиэтажного дома, - говорит Юлий Рылов. – За восемь часов работы он дает 1000 литров горячей воды!

И затем делает раскладку окупаемости. Солнечный концентратор дает с 1 кв. метра зеркала 1 кВт, или же со всей площади 10-метрового концентратора производится 10 кВт. Но если конструкцию еще подработать, то можно добиться выработки с квадрата и больше – 1,2 кВт. За 8-часовой рабочий день концентратор может выдать 80 кВт. Если гидрометслужба Приморья обеспечит за весь год всего лишь 2000 часов полного солнечного излучения, то установка за это время сможет выработать 20000 кВт, что при «пиковом» тарифе 4,8 рубля за 1 кВт составляет 96 тысяч рублей. Притом что установка может продаваться по цене 45-50 тысяч рублей, ее окупаемость составляет около полугода. Но даже, если на этот товар будет «накручено» столько же, то и в этом случае концентратор за год может окупиться, а затем давать потребителю совершенно бесплатное тепло.

Для Дальнего Востока, где производство и доставка тепла и электроэнергии довольно дороги, солнечный концентратор может быть удобен не только там, где требуются автономные системы жизнеобеспечения, но и во многих поселках и городах, где тарифы на электроэнергию и тепло оказываются излишне обременительными для потребителей.

Кстати, сегодня, по мнению Юлия Рылова «достаточно выпускать по 30 штук этих концентраторов в месяц», и такое производство будет рентабельным. Хотя, стоит ли «размениваться по мелочам», когда такого товара нет ни на отечественном, ни на международном рынке. Он может расходится «огромными тиражами» - было бы налажено производство. Вообще, производство солнечных концентраторов даже в пределах Дальнего Востока могло бы дать занятость и стабильный заработок тысячам людей.

Впрочем, потребительские солнечные концентраторы могут быть разных модификаций. В зависимости от потребностей. Например, концентратор с площадью зеркала в 2 кв. метра, установленный на крыше или лоджии, может автономно обогревать отдельную квартиру. А параболический концентратор, с площадью зеркала 9х22 метра может использоваться для получения температуры 2500-3000OС, при которой «возможно вести прямой термолиз водорода и передавать концентрированную солнечную энергию на большие расстояния без её преобразования в другой вид энергии по оптическим кабелям, а не с помощью жидкого теплоносителя. Такая система, например, может выводить солнечное тепло на «русскую печь», и эта печь может отапливаться уже не дровами, а этим самым сконцентрированным солнечным теплом. Но аналогично солнечное тепло может поступать и на котел ТЭЦ.

Ну, а получение водорода в свою очередь позволяет использовать его для заправки машин, приспособленных работать на газе, и при сжигании его будет получаться чистая вода…

Собственно, кроме той модели, что отапливает сегодня дом, была сделана другая – с площадью зеркала 24 кв. м, и она показала, что ее возможности могут выводить потребителя на уникальные решения.

Как варианты изобретатель предлагает использовать энергию солнечных концентраторов для сжигания мусора методом пиролиза, то есть без доступа кислорода. При этом из мусора получался бы не «испорченный» вредными выделениями газ, а чистый бытовой газ, который можно было бы использовать даже для сжигания его на ТЭЦ. Такие установки могли бы дополнять поля водоочистных сооружений, быть установлены на золоотвалах, перерабатывать мусор в небольших населенных пунктах, где он разбрасывается по многочисленным небольшим свалкам, вырабатывать пресную воду, где иным способом ее затруднительно получать, и т.д.

«Халявы не будет…»

Сегодня то, что предложил Юлий Рылов, может достаться российскому потребителю сравнительно дешево и даже может принести стране валютную выручку. Но завтра все может измениться – на отечественный рынок могут поступить дорогие солнечные концентраторы иностранного производства, и уже на нас будут делать деньги.

Изобретатель недоумевает, почему наша страна так безалаберно относится к своему интеллектуальному богатству. В Финляндии, Японии, даже уже в соседнем Китае если прорывное изобретение выходит на заявку на патент, то оно патентуется его родным государством в других странах, где возможно данное производство, от этого выигрывают и изобретатель, и страна.

В нашем же случае, чтобы закрепить за российским изобретением свой приоритет, надо самому патентовать его в тех странах, где возможно такое производство. Российский патент за бугром расценивается как бесхозный. И на основании нашего изобретения без каких-либо санкций свободно может быть налажено производство в других странах. Зато на отечественном рынке этот товар может оказаться под санкциями, поскольку здесь-то российский патент действует. Впрочем, зачем иностранному производителю претендовать на наш рынок, если он хорошо сможет заработать на солнечных концентраторах на других рынках…

Тем не менее когда в 2009 году Юлий Рылов демонстрировал свое изобретение на выставке интеллектуальной собственности в Женеве, к его работе, отмеченной серебряной медалью, был проявлен довольно активный интерес. Но иностранного инвестора интересовал меркантильный вопрос – получение исключительных прав на изобретение, чтобы налаженное им затем производство получило бы исключительные конкурентные преимущества. Для этого германский инвестор был готов посодействовать в получении германского патента...

Юлий Меркурьевич считает, что было бы намного правильнее, если бы его изобретение нашло «свое место под солнцем» в России. Но, когда вместо реального дела идут только пустые разговоры об инновациях и модернизации, трудно рассчитывать увидеть в ближайшей перспективе, когда его изобретение начнет приносить пользу. Более того, парадокс: ему как изобретателю уже несколько лет, чтобы поддерживать один из четырех патентов по солнечной энергетике, приходится платить государственную пошлину, хотя Роспатент за это время так и не передал патент ему на руки...

В итоге, как он отмечает, со дня на день ему придет германский патент на солнечный концентратор с учетом его ноу-хау. И, если в дальнейшем состоится сделка с германским инвестором, то производство его солнечного концентратора в России без «германского разрешения» станет практически невозможно. От последнего шага удерживает еще какая-то призрачная надежда: вдруг к изобретению «повернется» российский венчурный капитал, который на три четверти сегодня государственный, и все-таки будет развернуто производство.

На уровне Приморья интерес к солнечному концентратору был. На предприятиях ВПК города, без проблем можно было бы наладить производство солнечных концентраторов, были у директора Инженерной школы ДВФУ Александра БЕККЕРА, который, по словам Рылова, внезапно предложил изобретателю даже возглавить кафедру… Дошли с концентратором до председателя ЗАКСа Виктора ГОРЧАКОВА, который вроде бы имеет отношение к решениям по местным венчурным средствам… Но господдержки почему-то не получилось.

А без господдержки в таком деле и частный средний бизнес, который сегодня в промышленном секторе оказался без средств на развитие, не готов рисковать.

В завершение нашего разговора я спросил, насколько возможно выдать хотя бы «пробную партию» приморских солнечных концентраторов в 10 штук. Никаких проблем, был ответ. Собрать можно из того, что легко может быть произведено у нас, за исключением 300-ваттовых моторов и редукторов. Хотя и редукторы может выпустить практически любое профильное предприятие…

Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».