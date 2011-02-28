960 млн рублей направлено на развитие агропромышленного комплекса Приморья

Соглашение об оказании государственной поддержки приморским сельхозтоваропроизводителям в 2011 году подписано между Министерством сельского хозяйства РФ и администрацией Приморского края. Объем средств, направленный на развитие агропромышленного комплекса, составит 670,3 млн рублей из краевого бюджета и 289,6 млна рублей из федерального.

Субсидии будут предоставляться в рамках государственной программы «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2008-2012 годы».

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства Приморского края, средства пойдут на развитие животноводства и растениеводства, сохранение и повышение плодородия почв, компенсации части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и племенного скота, субсидирование процентных ставок по кредитам, взятым селянами на развитие производства. Это кредиты на приобретение сельскохозяйственной мини-техники, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, семян и др.

Еще одно важное направление программы - компенсации взносов при страховании посевов, птицы, техники и животных.

По информации специалистов, с начала года уже заключено 305 соглашений с приморскими предприятиями агропромышленного комплекса. Вступая в соглашение, предприятия берут на себя обязательства по наращиванию объемов производства качественной продукции и, в свою очередь, получают субсидии на развитие отрасли, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.