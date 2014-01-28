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Приморский край получит южнокорейские капиталы в обмен на рыбу
Южная Корея готова инвестировать в рыбохозяйственный комплекс Приморья и надеется на скорейшие переговоры по предоставлению Россией квот на вылов рыбы на 2014 год, следует из сообщения Росрыболовства.
Эта информация была озвучены на переговорах, которые провел руководитель Росрыболовства Илья Шестаков с главой министерства по морским делам и рыболовству Республики Корея Юн Чжин Сук. Она сообщила, что с конца января в республике вступают в силу поправки в законодательство, направленные на пресечение поступления на корейский рынок водных биоресурсов, добытых при незаконном промысле в водах России. Будет перекрыт и транзит такой продукции.
"Таким образом, по ее словам, Республика Корея надеется на скорейшее начало переговоров по предоставлению Россией квот на вылов водных биоресурсов на 2014 год. Кроме того, корейская сторона подтвердила свою готовность инвестировать в рыбохозяйственный комплекс приморского региона", - говорится в сообщении. Однако, как было отмечено, у корейской стороны нет полной информации о возможностях развития этого региона.
Шестаков ответил, что РФ приветствует иностранные инвестиции. "Мне пока до конца не известны возможности инвестирования в рыбохозяйственный комплекс дальневосточного региона, но, вероятно, таких возможностей там много в любом сегменте. Могу обещать, что и я, и руководство Росрыболовства возьмем под свой контроль ход процесса инвестирования", – сказал он.
Еще одной темой встречи стала ситуация с корейскими компаниями незаконно контролирующими российских рыбодобытчиков. Как сообщил представитель ФАС РФ Армен Ханян, несмотря на то что корейский капитал формально вышел из российских промысловых структур, однако контроль через заключенные притворные соглашения фактически остался над 25-ю предприятиями.
РФ намерена применить самые жесткие санкции как в отношении аффилированного российского бизнеса (предполагается лишить их квот), так и в отношении конкретных корейских бизнесменов – их не допустят к промыслу в российских водах, осуществляемому по межправительственному соглашению, сообщает Прайм.
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