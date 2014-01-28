Возможность передачи прав на вылов водных биоресурсов могут ограничить

Минсельхоз РФ намерен ограничить возможность передавать право на вылов водных биоресурсов от одного юрлица к другому, говорится в законопроекте, размещенном на едином портале раскрытия информации.

По предложению ведомства, передача лицензии возможна лишь в случае изменения организационно-правовой формы юридического лица, слияния, присоединения и поглощения, выделения из него другого. При этом вновь созданное или реорганизованное предприятие, к которому переходит право, должно иметь суда рыбопромыслового флота в собственности или аренде либо другие инструменты вылова.

Ранее по инициативе вице-премьера РФ Аркадия Дворковича была создана межведомственная рабочая группа для корректировки механизма распределения квот. В нее входят представители ФАС, Минсельхоза, Росрыболовства и других ведомств, а также отраслевых союзов.

В частности, ФАС предлагала модернизировать подход к распределению квот на вылов биоресурсов для того, чтобы с рынка ушли так называемые рантье (компании, которые перепродают закрепленные за ними доли квот другим участникам рынка). Так, для определения объема квоты ФАС предлагала учитывать не трехлетний период вылова рыбы, а девятилетний, исходя из того, что они были распределены в 2008 году на 10 лет.

В свою очередь, Минсельхоз отмечал, что не собирается отказываться от самого исторического принципа распределения квот на вылов рыбы. Согласно действующим правилам, следующее распределение квот должно произойти в 2018 году.

газета "Золотой Рог", Владивосток.