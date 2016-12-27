Топором по киловатту

С приходом зимы в Приморье вновь начались рубки древесины вблизи ЛЭП

Филиал «Приморские электрические сети» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» продолжает борьбу с незаконными рубками древесины вблизи охранной зоны линии электропередачи. Хотя за последние годы количество повреждений ЛЭП в результате таких рубок заметно снизилось, их предотвращение в компании по-прежнему остается актуальной задачей. Ведь восстановление оборванных проводов требует времени и денег, которые могли бы быть использованы для плановых работ по обеспечению стабильного электроснабжения населенных пунктов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Согласно пункту 10в Постановления Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г., в пределах охранных зон ЛЭП юридическим и физическим лицам запрещаются вырубка и посадка деревьев и кустарников без письменного разрешения сетевых организаций. Однако некоторые предприимчивые граждане, стремясь сэкономить на покупке дров, заготавливают их в удобном для себя месте - просеках ЛЭП, по которым легко вывезти древесину. Злоумышленников не волнует, что, обеспечивая себя древесным топливом, они рискуют собственной жизнью и оставляют без электричества сотни и даже тысячи людей: несанкционированные лесозаготовки вблизи охранных зон нередко оборачиваются падением деревьев на провода ЛЭП.

Наиболее часто повреждения ЛЭП из-за незаконной вырубки деревьев вблизи охранной зоны происходят в зоне ответственности структурного подразделения «Приморские западные электрические сети» (СП «ПЗЭС») - это Лесозаводский городской округ, Кировский, Спасский, Дальнереченский, Красноармейский и Пожарский районы.

- Любое падение дерева на провода приводит к аварийному отключению ЛЭП, происходит повреждение оборудования, без электрической энергии остаются потребители. Само дерево может загореться, и, как следствие, возникнет угроза жизни людей, - отмечает главный инженер СП «ПЗЭС» Александр ОКУНЕВ.

По словам Александра Окунева, незаконная вырубка деревьев вблизи просек ЛЭП имеет сезонный характер: осенью, зимой и ранней весной, пока необходимы дрова, таких случаев фиксируется больше, а летом их практически нет.

Так, в феврале 2016 года из-за действий «черных лесорубов» без электроэнергии остались жители села Лукьяновка Красноармейского района Приморья: - срубленное злоумышленниками дерево упало прямо на ЛЭП. Специалисты ДРСК оперативно подключили село по резервной схеме и приступили к восстановительным работам. Однако спустя месяц Лукьяновка и еще несколько сел Красноармейского района, включая райцентр Новопокровку, вновь остались без света на несколько часов: на этот раз из-за рубки деревьев вблизи просеки ЛЭП была повреждена линия 110 кВ. Энергетикам пришлось обследовать 80-километровый участок линии, чтобы найти место обрыва и вернуть стабильное электроснабжение 7 тысячам жителей района. Этот инцидент стал самым крупным связанным с рубкой деревьев: сумма нанесенного ущерба составила 75 тысяч рублей.

С приходом очередной зимы заготовщики дров вновь расчехлили свои топоры и бензопилы: в декабре неизвестными «лесорубами» на несколько часов было обесточено село Кронштадтка Спасского района - срубленное дерево, падая, оборвало провод…

Каждый факт нарушения электроснабжения населенных пунктов сразу же фиксируется диспетчерами «Приморских электросетей». На место инцидента оперативно выезжает ремонтная бригада, которая восстанавливает электроснабжение. Такие работы могут занять несколько часов. Как отмечают специалисты филиала, восстановление проводов ЛЭП, оборванных после рубки деревьев, отвлекает силы предприятия от плановых работ по обеспечению надежного электроснабжения потребителей.

Нелегальные лесозаготовки в охранной зоне ЛЭП представляют серьезную угрозу для стабильного энергоснабжения Приморья, особенно в центральных и северных районах края, где расстояние между населенными пунктами может составлять десятки километров. Поэтому по каждому обнаруженному факту повреждения ЛЭП в результате самовольной вырубки деревьев сетевая организация обращается в правоохранительные органы. Однако найти злоумышленников очень сложно: как правило, они покидают просеку сразу же после инцидента. При этом затраты на восстановление линий, поврежденных в результате несанкционированных рубок, ложатся на сетевую организацию.

В филиале «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» отмечают, что благодаря разъяснительной работе за последние годы удалось заметно снизить количество рубок деревьев в охранных зонах ЛЭП. В 2014 году таких случаев было зафиксировано 18, в 2015 году - 10, а в 2016 году - всего семь.

- Разъяснительную работу с населением, особенно с жителями отдаленных сел и поселков, страдающих от незаконных рубок, филиал ведет регулярно: информация о последствиях и об ответственности за такие рубки размещается в общественных местах, - рассказывает Александр Окунев. - Ведь зачастую люди, идущие на такое правонарушение, не понимают, что, срубив дерево, они могут оставить без света родное село, лишиться жизни или здоровья, понести административную ответственность. Надеемся, что правоохранительные органы и власти на местах и впредь будут помогать нам в решении проблемы незаконных рубок.

Артем СТРОГИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.