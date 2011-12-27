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«Зеленые листья»: новые перспективы строительства в Приморье
В новом году компания продолжит внедрение новых технологий в производстве строительных материалов. Одно из основных направлений деятельности компании «Зеленые листья» - проектно-строительное. В рамках этого направления ведет свою работу ООО «Комбинат строительных материалов». Вот уже более 50 лет комбинат выпускает весь спектр железобетонных изделий – всего более 300 наименований.
В 2011 году на Комбинате строительных материалов была внедрена новая технология производства ЖБИ – линия безопалубочного виброформования (ЛБВФ). Технология ЛБВФ позволяет производить железобетонные изделия быстрее и с меньшими потерями, экономить металлическую арматуру и бетон при производстве, а также работать круглый год. С применением технологии ЛБВФ каркас здания возводится в среднем в три раза быстрее, чем в монолитном домостроении.
Преимущества технологии ЛБВФ позволяют нарастить темпы строительства социального жилья. Уже сейчас компания «Зеленые листья» готова сотрудничать с проектировщиками домов эконом-класса, принимать участие в возведении зданий и вносить свою долю в решение жилищного вопроса Приморья. На церемонии открытия линии ЛБВФ директор департамента градостроительства Администрации Приморского края Сергей ЯКУШИН заявил: «С вводом этой линии мы увеличим выпуск жилья. Это действительно прогрессивная технология, и она займет свое место на рынке». Новый лозунг холдинговой компании «Зеленые листья» - «энергия обновления». И компания работает в соответствии с ним, постоянно внедряя новые технологии в своей деятельности.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».
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