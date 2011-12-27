Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дачники Приморья «амнистировались» довольно активно
В течение уходящего года приморцы продолжали активно обращаться в подразделения Управления Росреестра по Приморскому краю с заявлениями о государственной регистрации прав на недвижимое имущество в упрощенном порядке.
Так, в порядке реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93 - так называемого «о дачной амнистии» - за 11 месяцев с начала года специалистами Управления Росреестра и его территориальных отделов было зарегистрировано 7472 права, в том числе 4371 – на земельные участки, предоставленные для ведения подсобного дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, 1613 – на объекты недвижимости на основании декларации (дачные и садовые домики, индивидуальные гаражи и пр.), 1518 – на объекты индивидуального жилищного строительства. Эти показатели оказались лишь немногим ниже, чем в 2010 г., но эксперты говорят о том, что желание граждан воспользоваться преимуществами данного закона при регистрации своих прав еще довольно высоко.
Специалисты Управления особенно отмечают повышение качества представляемых на госрегистрацию документов в порядке закона «о дачной амнистии». Число отказов в регистрации по ним составляет чуть более 1% (в основном это касается заявлений о регистрации прав в упрощенном порядке на объекты недвижимости, которые на самом деле не подпадают под действие этого закона). В качестве одной из причин этой положительной тенденции можно назвать проведение еженедельных бесплатных консультаций по вопросам оформления прав на дачную недвижимость специалистами управления. Их только во Владивостоке за 11 месяцев получили 205 человек.
Юлия ТАРАСОВА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- В Приморье жилье ветшает быстрее, чем расселяется
- Изменения на строительном рынке Приморского края
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Жилье в Приморье смывает ипотекой
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Строительные компании игнорируют запросы 70% населения Приморья
- Куда двигаться строителям Приморья дальше
- Приморцы стали все чаще выбирать отдельные дома и коттеджи
- В Свободном порту Владивосток нашли большой пустырь
Новости раздела
- "Приморская рыба" стала доступной на всей территории края
- Компании ННК и Роснефть, как и обещали, сдерживают цены на топливо в Приморье
- В Кавалерово открылся первый супермаркет
- В Приморье жилье ветшает быстрее, чем расселяется
- "Приморская рыба" хорошо прижилась в крае
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- В Артеме откроют "аэропорт" для морских деликатесов
- Китай открыл границы для российских курицы и молока
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Во Владивостоке продолжается подача тепла в квартиры горожан
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- От переноса столицы округа может пострадать не только Хабаровск, но и Владивосток
- Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья
- Строительство международного моста через Амур по обеим сторонам границы идет по графику
- Приморье поощрят за самые высокие темпы экономического роста
- Новый резидент Cвободного порта Владивосток займется разведением лосося на Сахалине
- Десять тысяч приморцев подключились к мобильной связи "Ростелекома" в 2018 году