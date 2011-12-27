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Дачники Приморья «амнистировались» довольно активно

27 Декабря 2011, 00:21 | Приморье

В течение уходящего года приморцы продолжали активно обращаться в подразделения Управления Росреестра по Приморскому краю с заявлениями о государственной регистрации прав на недвижимое имущество в упрощенном порядке.

Так, в порядке реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93 - так называемого «о дачной амнистии» - за 11 месяцев с начала года специалистами Управления Росреестра и его территориальных отделов было зарегистрировано 7472 права, в том числе 4371 – на земельные участки, предоставленные для ведения подсобного дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, 1613 – на объекты недвижимости на основании декларации (дачные и садовые домики, индивидуальные гаражи и пр.), 1518 – на объекты индивидуального жилищного строительства. Эти показатели оказались лишь немногим ниже, чем в 2010 г., но эксперты говорят о том, что желание граждан воспользоваться преимуществами данного закона при регистрации своих прав еще довольно высоко.

Специалисты Управления особенно отмечают повышение качества представляемых на госрегистрацию документов в порядке закона «о дачной амнистии». Число отказов в регистрации по ним составляет чуть более 1% (в основном это касается заявлений о регистрации прав в упрощенном порядке на объекты недвижимости, которые на самом деле не подпадают под действие этого закона). В качестве одной из причин этой положительной тенденции можно назвать проведение еженедельных бесплатных консультаций по вопросам оформления прав на дачную недвижимость специалистами управления. Их только во Владивостоке за 11 месяцев получили 205 человек.

Юлия ТАРАСОВА, «Золотой Рог».

Автор: Юлия ТАРАСОВА
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