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Компании ННК и Роснефть, как и обещали, сдерживают цены на топливо в Приморье
Чего не скажешь о так называемых независимых АЗС
Договоренности главы региона с руководством компании ННК и Роснефть эффективно действует на практике - цены на топливо в крае остаются стабильными. Правда, это не относится к так называемым независимым АЗС, которые никаких договоренностей ни с кем не заключали и никаких обещаний не давали.
Напомним, что практически сразу после назначения врио Олег Кожемяко встретился с главами компаний ННК и Роснефть.
Так на встрече с Президентом Группы ННК Эдуардом Худайнатовым глава края обсудил широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес для компании и региона и договорились о мерах по поддержанию стабильности цен на АЗС
Олег Кожемяко, в частности, тогда отметил, что ННК является одним из основных поставщиков моторных топлив и нефтепродуктов на дальневосточный рынок. Продукция компании востребована в Приморском крае как крупными предприятиями, в числе которых - торговый и траловый флот, так и частными автовладельцами.
А Эдуард Худайнатов сообщил, что компания на Дальнем Востоке производит нефтепродукты на Хабаровском НПЗ, располагает широкой сетью автозаправочных станций, а также четырьмя нефтебазами в Приморском крае. Президент ННК проинформировал о реконструкции нефтебазового хозяйства, направленной на наиболее полное удовлетворение растущих потребностей региона в моторных топливах, повышение экологической и промышленной безопасности. Кроме того, в планах компании значительное расширение бункеровочного бизнеса в регионе.
Олег Кожемяко и Эдуард Худайнатов обсудили перспективные планы компании и региона, отметив пути их реализации.
Стороны договорились о мерах по поддержанию стабильности цен на существующую номенклатуру нефтепродуктов в сети АЗС ННК в Приморье для розничных потребителей, а также об увеличении объема реализации топлива, что гарантирует отсутствие дефицита на региональном рынке.
Кроме того, уже в ноябре врио Губернатора Олег Кожемяко встретился с трудовым коллективом АО «ННК-Приморнефтепродукт», где еще раз заявил о достигнутых договоренностях и о том, что край очень рассчитывает на ННК.
Кроме того Олег Кожемяко встретился с главой Роснефти Игорем Сечиным. Глава нефтяной компании заверил, что цены на нефтепродукты, которые реализуются через автозаправки Роснефти, будут стабильными.
«Игорь Сечин заверил, что на номенклатуру, которая сейчас реализуется в сети, цена будет стабильной, что очень важно для всех автовладельцев Приморья», - отметил после встречи Олег Кожемяко.
На подобные договоренности, достигнутые с вертикально-интегрированными нефтяными холдингами, не распространяются на так называемые независимые АЗС. Тут сегодня полная непредсказуемость не только с ценами, но и с ассортиментом и с качеством топлива.
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