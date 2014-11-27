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Формирование инвестиционного климата в Приморье обсудили на заседании экспертной группы
Заседание Экспертной группы по мониторингу Стандарта деятельности органов исполнительной власти Приморья в части обеспечения благоприятного инвестиционного климата прошло в Администрации Приморского края. Участники дали оценку работы сразу по нескольким разделам Стандарта.
По словам заместителя руководителя управления по проектам улучшения инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив Антона Яремчука, Приморье делает успехи в части формирования инвестиционного климата.
"Когда пилотные регионы - и Татарстан, и Свердловская область – активно приступили к мониторингу, у них на мой взгляд с точки зрения качества рассмотрения вопросов, все получилось не так хорошо, как в Приморском крае", - сказал Антон Яремчук.
Также он отметил, что внедрение Стандарта и его мониторинг будет продолжаться. Помимо этого, будет сформирован национальный рейтинг инвестиционной привлекательности.
В ходе заседания участники Экспертной группы высказали свое мнение по вопросам формирования инвестиционного климата в Приморье и дали свою оценку по ряду требований Стандарта. Так, участники единогласно приняли решение, что требования раздела 1, посвящённого утверждению инвестиционной стратегии региона, выполнены полностью. Разделы 6 и 10 по мнению общественных экспертов выполнены частично. Так, в Приморье создано и функционирует Инвестиционное Агентство, которое работает с предпринимателями и инвесторами по принципу «одного окна». Однако точно и объективно оценить проделанную Агентством работу можно будет только через определенное время.
Напомним, Инвестиционное Агентство Приморского края было создано в 2012 году по инициативе Губернатора Приморья Владимира Миклушевского.
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