В Приморье "Дальэнергосбыт" объявил акцию для исполнителей коммунальных услуг

Основное условие акции - своевременная оплата потребленной электроэнергии

"Дальэнергосбыт" (филиал ОАО "ДЭК") проводит акцию среди исполнителей коммунальных услуг, самостоятельно осуществляющих функции сбыта электроэнергии в многоквартирных домах.

Мероприятие имеет своей целью поощрение УК, ТСЖ, ЖСК Приморского края, добросовестно исполняющих договорные обязательства по оплате электропотребления.

В акции могут принять участие ТСЖ, ЖСК и управляющие компании в зоне деятельности Владивостокского и Артемовского РКЦ, Уссурийского и Большекаменского отделений "Дальэнергосбыта", которые ведут расчеты с энергокомпанией по общедомовым приборам учета. Основное условие акции - своевременная оплата потребленной электроэнергии и отсутствие дебиторской задолженности на 1 января 2015 года.

Итоги будут подведены в январе 2015 года. Поощрительную акцию среди исполнителей коммунальных услуг ОАО "ДЭК" проводит уже третий год подряд. В прошлом году энергетики отметили 295 исполнителей коммунальных услуг Приморья, которые по итогам года показали отсутствие дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток