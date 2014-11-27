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В Приморье "Дальэнергосбыт" объявил акцию для исполнителей коммунальных услуг
Основное условие акции - своевременная оплата потребленной электроэнергии
"Дальэнергосбыт" (филиал ОАО "ДЭК") проводит акцию среди исполнителей коммунальных услуг, самостоятельно осуществляющих функции сбыта электроэнергии в многоквартирных домах.
Мероприятие имеет своей целью поощрение УК, ТСЖ, ЖСК Приморского края, добросовестно исполняющих договорные обязательства по оплате электропотребления.
В акции могут принять участие ТСЖ, ЖСК и управляющие компании в зоне деятельности Владивостокского и Артемовского РКЦ, Уссурийского и Большекаменского отделений "Дальэнергосбыта", которые ведут расчеты с энергокомпанией по общедомовым приборам учета. Основное условие акции - своевременная оплата потребленной электроэнергии и отсутствие дебиторской задолженности на 1 января 2015 года.
Итоги будут подведены в январе 2015 года. Поощрительную акцию среди исполнителей коммунальных услуг ОАО "ДЭК" проводит уже третий год подряд. В прошлом году энергетики отметили 295 исполнителей коммунальных услуг Приморья, которые по итогам года показали отсутствие дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток
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