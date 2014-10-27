Приморье откроет Китаю выход к морю

Транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» позволят существенно удешевить транспортные расходы международных партеров, рассказал Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в интервью телеканалу «Россия 24».

По мнению главы региона, Приморье имеет очень важное геополитическое положение, ведь именно здесь проходит несколько важных транспортных магистралей.

«Это два международных автомобильных транспортных коридора: Приморье-1 и Приморье-2. Первый - это дорога «Владивосток – Находка – Порт Восточный» и далее в сторону госграницы. Он связывает незамерзающие порты Приморья с провинцией Хэйлунцзян. Второй транспортный коридор находится на юге Приморского края. Он связывает порт Зарубино с госграницей и провинцией Цзилинь», - отметил Владимир Миклушевский.

Глава региона напомнил, что северо-восточные провинции Китая не имеют своего собственного выхода к морю.

«Наличие таких транспортных коридоров как Приморье-1 и Приморье-2 позволит сократить, например, путь из Японии в северо-восточные провинции Китая в два с половиной раза. Это существенно удешевляет транспортные расходы», - акцентировал руководитель Приморья.

Напомним, транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» связывают северо-восточные провинции Китая Хейлунцзян и Цзилинь с портами Владивостока, Находки и Хасанского района.

Их развитие - одно из важнейших направлений сотрудничества региона со странами АТР, в частности, с Китаем.

ZRPRESS.RU, Владивосток.