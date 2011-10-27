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Прокуратурой Владивостока выявлены нарушения в деятельности ОАО «Дальневосточная энергетическая УК»
По результатам проведенной прокуратурой г. Владивостока проверки в деятельности ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» при осуществлении реконструкции объекта саммита АТЭС «Строительство ПС 110/6 кВ «Амурская» выявлены нарушения требований градостроительного и земельного законодательства.
Установлено, что работы по реконструкции подстанции обществом велись без получения соответствующего разрешения на строительство, открытая часть реконструированного объекта эксплуатировалась без получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
При этом реконструкция названного объекта производилось подрядными организациями ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» на земельном участке, документы на который в соответствии с действующим законодательством не получены.
В связи с выявленными нарушениями прокурором г. Владивостока возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1, ч.5 ст. 9.5 КоАП РФ, ст. 7.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых директор ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
Кроме этого, прокурором города направлено в суд исковое заявление о запрете использования ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» незаконно занимаемого земельного участка.
Рассмотрение заявления находится на контроле в прокуратуре города.
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