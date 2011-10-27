УФАС по Приморскому краю уже начало проверки ценообразования в крае

По поручению первого заместителя председателя правительства ФАС по Приморскому краю начало проверку ценообразования на продукты питания в крае.

Стабилизировать цены на продукты питания в Приморском крае поможет борьба с монополизацией на продовольственном рынке и развитие сельского хозяйства. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов на встрече с жителями Михайловского района Приморского края.

«У вас такие огромные поля, вам просто необходимо развивать сельское хозяйство, в частности мясомолочное производство, подсобные и фермерские хозяйства. Региональные власти должны уделять больше внимания развитию агропромышленного комплекса», - отметил Игорь Шувалов.

«Вот честно, я не понимаю, почему у вас молоко стоит 60 рублей, почему рыба такая дорогая и это притом, что у вас очень благоприятные условия для сельского хозяйства?» - заметил Шувалов.