АЗС в Тернее продолжит свою работу

Группа компаний ННК сделала экстренное заявление о критической ситуации с независимыми АЗС Приморья

Группа компаний ННК сделала официальное заявление в связи с появлением информации о планах ООО «Октан» закрыть АЗС п. Терней Приморского края, вызвавшей широкий общественный резонанс, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Напоминаем, именно эту АЗС в 2015 году Группа ННК сдала в аренду частному ООО «Октан». Спустя несколько лет арендатор решил, что работа АЗС в далеком Тернее ему неинтересна из-за нерентабельности.

От себя отметим, что именно в таких кризисных ситуациях проявляется принципиальная разница между независимыми и сетевыми АЗС, за которыми стоит крупная компания.

Первые при уходе рентабельности в нулевую зону просто сворачивают свою деятельность, сетевые же осознают всю ответственность перед регионом присутствия и продолжают работать, покрывая убытки за счет собственных ресурсов.

Заявление Группы компаний ННК

о ситуации с функционированием независимых АЗС

в Приморском крае

"Ситуация, возникшая в связи с закрытием в п. Терней АЗС, сданной Группой компаний ННК в 2015 году в аренду ООО «Октан», была вполне прогнозируема. Мы давно говорили о проблемах в системе обеспечения населения региона топливом – начиная от системы ценообразования, заканчивая его дефицитом.

В результате завершения «налогового маневра», экономическая ситуация в сегменте нефтепереработки существенно ухудшилась. Это особенно затронуло Дальневосточный федеральный округ, где расположен ключевой актив Группы компаний ННК и сеть одноименных заправок, не получивший региональный коэффициент.

Для большинства независимых АЗС сложилась критическая ситуация, единственным выходом из которой стало их закрытие по причине отсутствия прибыли. ООО «Октан», с которым АО «ННК-Приморнефтепродукт» успешно сотрудничало в течение нескольких лет, не стало исключением, проинформировав нас 7 сентября 2018 года о досрочном расторжении договора аренды заправки в п. Терней.

Данная АЗС является социально значимым объектом – единственной в поселке. В случае ее закрытия местным жителям придется добираться до другой заправочной станции боле 50 км. Принимая во внимания этот факт, а также являясь социально ответственной компанией, Группой компаний ННК принято решение о возобновлении работы данной АЗС. Сейчас проводятся работы по монтажу необходимого оборудования, открытие заправочной станции в составе сети ННК произойдет уже сегодня, 27 сентября с. г.

Руководство АО «ННК-Приморнефтепродукт» находится в постоянном диалоге с Администрацией Приморского Края, информируя власти о предотвращении возникновения очага социальной напряженности в регионе своего присутствия".

Карта с расположением заправок в отдаленных районах Приморского края.

№73 – Терней



Газета «Золотой Рог», Владивосток.