В Находке начинают строить танкеры

Находкинский судоремонтный завод по заказу Роснефтефлота закладывает два нефтеналивных судна - каждое дедвейтом 3100 тонн. Построить суда должны к лету 2012 года. Для предприятия это новый вид продукции, ранее завод строил небольшие баржи, катера и суда для прибрежного пассажирского сообщения.

Оба танкера длиной 88 метров будут доставлять топливо рыбацким экспедициям в Японском и Охотском морях, выполнять рейсы в различные порты Тихоокеанского побережья России.