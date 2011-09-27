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В Находке начинают строить танкеры
27 Сентября 2011, 22:49 | Приморье
Находкинский судоремонтный завод по заказу Роснефтефлота закладывает два нефтеналивных судна - каждое дедвейтом 3100 тонн. Построить суда должны к лету 2012 года. Для предприятия это новый вид продукции, ранее завод строил небольшие баржи, катера и суда для прибрежного пассажирского сообщения.
Оба танкера длиной 88 метров будут доставлять топливо рыбацким экспедициям в Японском и Охотском морях, выполнять рейсы в различные порты Тихоокеанского побережья России.
Автор: По материалам информагентств
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