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Кто решится на эксперимент в рисоводстве Приморья?
Недавние громкие скандалы в рисоводстве края, сумевшие привлечь внимание к бесконтрольному использованию российских водных и земельных ресурсов китайскими производителями, стали поводом для поиска более совершенных технологий выращивания риса.
Напомним, что проблема заключалась в том, что китайцы нарушали сроки сброса воды, не оставляя времени на то, чтобы частицы земли успели осесть, вследствие чего плодородный слой уходил с полей вместе с водой. По этому поводу в августе департамент сельского хозяйства и продовольствия провел совещание, пригласив заинтересованных лиц. Но тогда никаких окончательных решений принять не получилось. Обсуждение специалистов только подтвердило остроту проблемы, но вопрос, как ее решить, так и остался без ответа.
Впрочем, тогда был предложен вариант использования вещества, ускоряющего оседание частиц в воде на залитом чеке. Использование этого вещества для края, по большому счету, было бы новацией, хоть некоторые предприятия уже пытались ее применить. Но ожидаемого результата не получили. Тогда нашлось два предприятия, согласившихся на этот эксперимент, попросив у науки для его чистоты консультационное сопровождение. Но проблема оказалась в том, что провести эксперимент даже при согласии науки оказалось не так просто. Необходимо включение в него самых разных организаций, обеспечивающих сам процесс, от анализа состояния почвы, воды до определенного материального обеспечения. Словом, нужна система. Вроде той, что существовала в советское время.
В департаменте сельского хозяйства считают, что в этом эксперименте должны быть заинтересованы сами хозяйства. Но хозяйства оказались не в состоянии оплачивать научные эксперименты. Вопрос зашел в тупик, точнее, следующий посевной год пройдет по привычной уже схеме. В департаменте сельского хозяйства надеются, что производители, в том числе китайские, вопреки собственным экономическим интересам, но по экологическим соображениям увеличат срок отстаивания воды в чеках. В то же время специалисты говорят о бесконтрольной эксплуатации земли и воды на рисовых полях.
«Никто не знает, как работают китайцы, - говорит директор СХПК «Луговое» Николай ПИЛИПЕНКО. – Сколько заливают воды в чеки, как быстро сбрасывают. Иногда их поля залиты до полуметра водой. Это беспредел. Раньше за этим следили гидротехники, сегодня это делать некому. Ликвидировали также агрохимическую лабораторию. Кто будет делать анализ воды, которую подает «Приммелиоводхоз»? О какой чистоте эксперимента может идти речь? Поэтому мы отказались от участия в эксперименте по применению препарата ЭМ-1, ускоряющего осветление воды. Мы уже вносили его, но результата не получили. Этот препарат, успешно применяемый в Японии, у нас не пошел из-за того, что температуры приморские не всегда соответствовали тем, при которых этот препарат действует. Я думаю, что для нас наиболее приемлема технология, приближенная к традиционной российской. Сейчас необходимо ее утвердить, закрепить техническими условиями. Для этого нужно участие не только науки, но и трем государственным учреждениям - Департаменту сельского хозяйства, Россельхознадзору и «Приммелиоводхозу» – договориться об условиях ее применения».
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