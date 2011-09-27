Рис в Приморье можно везти сухопутным путем

Рис в Приморье теперь можно ввозить и сухопутным путем - через пункт пропуска «Пограничный». Раньше крупу в край везли только через морские пункты пропуска.

«В соответствии с распоряжением Россельхознадзора возобновлен ввоз на территорию Российской Федерации риса и крупы рисовой через пункты пропуска на Государственной границе Российской Федерации «Пограничный» и «Благовещенск», - сообщает помощник руководителя по связям с прессой Россельхрознадзора Приморья Виталий САЛЕНКО. Ранее ввоз на территорию Приморского края импортных партий риса и крупы рисовой был разрешен только через морские пункты пропуска, это порты Владивостока и Находки, а также порт Восточный».

Ввоз партий риса на территорию РФ разрешается по результатам контрольно-надзорных мероприятий при наличии фитосанитарных сертификатов, выдаваемых официальной организацией по карантину и защите растений стран-экспортеров, документов, подтверждающих качество и безопасность указанной продукции, включая информацию о применяемых пестицидах при ее выращивании, хранении (с указанием даты последней обработки ими) и о наличии в продукции компонентов, происходящих от генно-модифицированных организмов.

Как сообщили в Приморском филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Россельхознадзора, с начала 2011 года в Приморский край поступило из-за рубежа 42,4 тысячи тонн рисовой крупы. Основными поставщиками явились такие страны, как Китай, Вьетнам, Таиланд и Мьянма. В процессе их контроля выявлено, что 1475 тонн не отвечали российским требованиям безопасности и качества по показателям загрязненности мертвыми вредителями хлебных запасов.