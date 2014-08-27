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В Приморье планируется строительство оловянного комбината

27 Августа 2014, 11:34 | Приморье

В Кавалеровском районе планируется перерабатывать заброшенные "хвосты" Хрустальненского ГОКа

Как сообщил в ходе расширенного заседания пдминистрации края в Кавалеровском районе глава района Сергей ЗАЙЦЕВ, инвестор запланировал строительство завода на 2015-2016 гг.

По его словам, компания-инвестор зарегистрирована в Кавалеровском районе и уже инвестировала в проект 82 млн рублей. В настоящее время инвестор ведет разведывательные работы. 

По сведениям "Золотого Рога", речь идет об ООО "Приморская горнодобывающая компания", владельцами которого на паритетных началах являются гендиректор Денис ЛАДА и его брат Михаил ЛАДА.

"Приморская горнодобывающая компания" реализует проект по переработке так называемых "хвостов" от деятельности обанкротившегося Хрустальненского ГОКа.

Ранее сообщалось, что инвестор намерен заниматься переработкой хвостов и рекультивацией хвостохранилищ, а также перерабатывать оловянную руду с оловянного месторождения Искра. Стоимость строительства новой горно-обогатительной фабрики вместе с оборудованием ранее оценивалась в $5 млн.

Предполагалось, что поставку технологий и оборудования для новой горно-обогатительной фабрики, а также экспортные операции по реализации продукции обеспечивает зарегистрированная в Кавалерово Горнорудная компания "Пять звезд", единственным учредителем которого является гражданин КНР У ЧУНЬФАН.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: инвестиции  олово  гок 



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