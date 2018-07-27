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Новейший российский ледокол все-таки будут строить в Приморье
Верфь «Звезда» рассчитывает на участие в постройке «Лидера»
Новый российский ледокол «Лидер» будут строить на Дальнем Востоке, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег РЯЗАНЦЕВ, выступая на пленарном заседании в рамках I Международного дальневосточного морского салона во Владивостоке.
«Дальневосточные предприятия примут участие в данной работе (созданию ледоколов - ИФ), здесь будет размещено строительство ледокола «Лидер». Ледоколы нового класса мощностью 120 МВт должны быть заложены не позднее 2020 года, чтобы к 2027 году, исходя из технологического цикла строительства, они уже были спущены на воду», - сказал замминистра.
Руководство судостроительного комплекса «Звезда» уже озвучило, что планирует начать работу по получению разрешения на строительство атомных ледоколов после того, как получит заказ на строительство ледокола «Лидер». Соответствующее решение должна принять правительственная комиссия.
Проектантом атомного ледокола проекта 10510 выступает ЦКБ «Айсберг» (Санкт-Петербург). России для освоения Арктики потребуется три таких ледокола. На строительство ледоколов также претендует Балтийский завод в Санкт-Петербурге.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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