В Приморье "Ростелеком" подключит к оптическим технологиям поселок Терней

"Ростелеком" в Приморском крае приступил к строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на участке Дальнегорск-Пластун-Терней общей протяженностью 147 километров

Сегодня в Приморском крае ВОЛС построены к 33 районным центрам из 34. Услуги по "оптическим" технологиям не предоставляются только в одном районном центре - поселке Терней. Данный поселок является административным центром крупнейшего по территории района в крае.

Завершение строительства ВОЛС планируется в 2014 году, ввод в эксплуатацию - в 2015 году. Инвестиции в проект составляют - 82 млн рублей.

По мнению директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Алексея ЩУРОВА, новая ВОЛС обеспечит качественно новый уровень передачи данных и позволит расширить спектр телекоммуникационных услуг на территории Тернейского района.

"Жители отдаленных поселков Пластун и Терней получат высокоскоростной интернет, а также Интерактивное телевидение. Такой возможности у жителей данных населенных пунктов раньше не было. Также у жителей появится возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде на Едином портале "Госуслуги", - отметил Алексей Щуров.

В рамках проекта также модернизируется магистральное оборудование на участках Яковлевка-Чугуевка-Уборка-Кавалерово-Дальнегорск. Устанавливаемое оборудование позволит в дальнейшем существенно нарастить мощность сети и увеличить скорость передачи данных в указанных населенных пунктах.

"Кроме крупных населенных пунктов, "Ростелеком" инвестирует в развитие услуги широкополосного доступа в Интернет и в отдалённых районах Приморского края. Компания ежегодно сдает в эксплуатацию десятки километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и в будущем планирует наращивать темпы строительства сети", - говорит директор Приморского филиала ОАО "Ростелеком" Руслан ТУЛАГАНОВ.

Терней - поселок городского типа на северо-востоке Приморского края. Административный центр Тернейского района. Расстояние до столицы Приморья - Владивостока 665 км.

ZRPRESS.RU, Владивосток