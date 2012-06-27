Росгосстрах: Капитал для старта

Накопительное страхование жизни - далеко не новинка на страховом рынке. В мире это один из наиболее популярных видов страхования: его доля в сборах страховых компаний составляет, по некоторым оценкам, от 40 до 60%. Известным он был и в недавнем прошлом нашей страны. Но в последние пару десятков лет ситуация изменилась кардинально.

Сегодня, несмотря на традиционно оптимистичные прогнозы, его доля на рынке не превышает 3-4%, - считают эксперты. И даже более того, все эти проценты в Приморском крае приходятся по большому счету на одну страховую компанию - РОСГОССТРАХ-Жизнь. Впрочем, их полисы могут продавать агенты, работающие непосредственно с московскими офисами без каких-либо представительств в нашем крае.

Это, конечно, не значит, что в ближайшем будущем не стоит ждать перемен. По крайней мере, на рынок Владивостока в феврале этого года пришла крупная дальневосточная страховая компания «Колымская», которая имеет свои программы накопительного страхования. Очевидно, возобновит свои программы здесь и компания «Альянс РОСНО жизнь». Кроме того, определенные планы имеют и другие страховщики. Например, в компании «МАКС» уже создано подразделение «Жизнь», дело теперь за формированием соответствующего продукта.

Существенная доля в накопительном страховании жизни приходится на детское страхование. В РОСГОССТРАХ, например, среди договоров накопительного страхования, заключаемых на территории Приморского края, около 30-35% - детские договоры.

«Интерес к долгосрочным программам страхования может быть только в условиях экономической стабильности, - говорит руководитель проекта «Помощь детям сиротам - полис страхования жизни» при Фонде развития молодежи «Поколение» Татьяна КОЛЕСНИЧЕНКО, - и у наших граждан иногда еще присутствует страх после печального опыта начала 90-х потерять страховку или оказаться без доходов для ее оплаты. Но для детей эти полисы все же приобретают, поскольку они фактически формируют для ребенка стартовый капитал. Сейчас уже появились первые результаты по выплатам и это, конечно, сказывается на росте интереса и доверия к накопительному страхованию жизни. Мы только что запустили проект, целью которого является помощь детям-сиротам, возможность дать им старт в жизнь при помощи накопительного страхования. Сейчас у нас уже появились первые результаты».

Накопительное страхование жизни считается одним из самых непростых продуктов с точки зрения его продажи. Это тот тип страхования, за которым обычный человек редко придет в страховую компанию, - отмечают специалисты. Как правило, решение о приобретении полиса принимается потенциальным клиентом после встречи с агентом. Именно агент страховой компании является, фактически, активной стороной в этом процессе. Не случайно лидером в этом виде страхования является компания РОСГОССТРАХ, имеющая сегодня, пожалуй, наиболее широкую агентскую сеть в стране - в 45 тыс. человек.

Правда, есть еще небольшой канал банковского страхования. Его начали формировать банки, продвигающие идеи накопительных продуктов в качестве альтернативы уже сложившимся продуктам. Эксперты отмечают некоторый рост продаж в этом сегменте, хотя доля продаж таких страховых продуктов через этот канал пока еще очень небольшая.

«Наша компания предлагает подобные полисы с июня 2006 года, - говорит начальник отдела по страхованию жизни филиала «РОСГОССТРАХ» в Приморском крае Инна ДОВЖЕНКО. - Договор страхования жизни в пользу детей позволяют накопить необходимую сумму для ребенка к тому моменту, когда он, окончив школу, готовится к поступлению в вуз. Именно поэтому накопительное страхование жизни чаще всего связывают с образованием. Страховать ребенка можно в любом возрасте, но чем раньше это сделать, тем лучше, поскольку срок страхования будет дольше и соответственно взнос меньше. В каждом случае сумма взноса рассчитывается индивидуально, исходя из двух параметров: сумма, которую страхователь желает накопить, и возможностей родителей платить сегодня за договор».

Расчеты, в общем, делаются ежемесячно, ежеквартально, существуют и полугодовые, годовые, единовременные. Но, как отмечают специалисты, чаще всего страхователи в последнее время выбирают годовую периодичность. Минимальные взносы при этом колеблются примерно от 1,5 тыс. руб. в месяц или от 18 тыс. руб. в год. Кроме того, в эти договоры могут быть включены и определенные риски.

«Помимо цивилизованного накопления стартового капитала, - говорит Инна Довженко, - в полис могут быть включены также некоторые риски, такие, как, например, смерть страхователя по любой причине, телесные повреждения застрахованного ребенка, установление ребенку инвалидности, освобождение от уплаты взносов в связи со смертью или инвалидностью страхователя. Эти риски - дополнительные условия договора, от них можно отказаться, но на практике редко страхователи делают это, поскольку в течение срока договора и страхователь и ребенок находятся под страховой защитой, и ребенок гарантированно получит по окончании договора ожидаемую сумму».

Взнос, как правило, складывается из двух частей: накопительной и рисковой. В зависимости от условий накопительная составляющая может составлять, скажем, 80%, а рисковая 20%. Эта плата за риски может быть компенсирована страхователю инвестиционным доходом, поскольку страховая компания по средствам вложения страховых резервов в различные финансовые инструменты, зарабатывает для страхователя еще и инвестиционные деньги. Этот доход в последние годы в компании РОСГОССТРАХ, например, составлял от 9,35 до 13,5% годовых в зависимости от того, как складывался финансовый год.

Елена АБАШЕВА, "Золотой Рог".