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Причиной вспышки ящура на крупнейшем агропромышленном предприятии Приморья могла стать диверсия

27 Мая 2014, 13:34 | Приморье

Как сообщает Управление Россельхознадзора, сейчас производится сжигание павших и вынуждено убитых животных в вырытой на территории свинокомплекса траншее. Всего в пораженном ящуром свиноводческом комплексе содержалось порядка 13,5 тысяч голов свиней.

На территории Спасского района предприняты повышенные меры защиты, направленные на предотвращение распространения вируса. В непосредственной близости от очага ящура организовано уже 4 поста, на которых круглосуточное дежурство несут сотрудники полиции, ветеринарной службы, инспектора Россельхознадзора. Карантин будет действовать 21 день со дня уничтожения последнего заболевшего животного. Как ранее сообщал вице-губернатор, пройдет не менее 2-2,5 месяцев прежде чем в комплекс будет завезено новое поголовье. Этот срок позволит провести дополнительные мероприятия по очистке помещения.

По некоторым оценкам, потери составят порядка 15% от общего, включая личные подсобные хозяйства, поголовья свиней в крае. И отбросят развитие свиноводства в Приморье, по некоторым оценкам, на несколько лет назад. Свинокомплекс в селе Прохоры – это новое и, пожалуй, крупнейшее агропромышленное предприятие в Приморье, работающее по самым высоким мировым стандартам. Подобных предприятий на Дальнем Востоке не существует. Сроки реализации проекта свинокомплекса рассчитаны на несколько лет, а по окончании его реализации предполагалось, что Приморский край избавиться от необходимости завоза свинины в регион. Уже на следующий год доля приморской свинины существенно выросла бы на рынке, потеснив, прежде всего, китайскую продукцию.

Причины вспышки вируса ящура на агропромышленном предприятии закрытого типа с беспрецедентными для Приморья мерами защиты от подобных бед пока официально не оглашались. Но среди обсуждаемых версий, звучащих на неофициальном уровне, чаще всего называют две причины: преступная халатность сотрудников либо диверсия.

В частности, сотрудник свиноводческого хозяйства в часной беседе с корреспондентом ZRPRESS.RU сообщил, что в компанию неоднократно поступали угрозы. Процветающее молодое предприятие Приморья стало неугодно приморским поставщикам экспортной свинины, а выход хозяйства на проектную мощность мог и вовсе обрушить планы по завоеванию приморского рынка. Похоже, если это действительно так, угрозы конкурентов переросли в активные действия и их план удался.

Тем временем Россельхознадзор сообщает, что на крупном продовольственном рынке города Владивостока 23 мая была обнаружена почти тонна мяса, поставленного из этого предприятия.

Свиные туши хранились в одном из рефрижераторных контейнеров. Согласно сопроводительным документам, животные были забиты 19 мая, т.е. за день до начала массового падежа свиней от ящура. Поскольку инкубационный период в подобных случаях заражения этих животных длится от 2 до 14 дней, то с большой долей вероятности можно утверждать, что в реализацию готово было пойти мясо, инфицированное возбудителем ящура, считают специалисты Россельхознадзора. Опасная мясная продукция была исключена из оборота и помещена на изолированное хранение. По информации Владивостокской станции по борьбе с болезнями животных, сегодня эти 12 свиных туш так же будут уничтожены предприятием «Фактор-Приморье». Предприятие, поставившее мясо на рынок, получит из краевого бюджета компенсацию за понесенные убытки.

В то же время на территории заражения предпринимаются все необходимые меры по недопущению распространения заболевания. По сообщениям пресс-службы края, угрожаемая зона расширена на 20 километров. В нее включены 16 населенных пунктов Спасского района и 3 – Черниговского. В зоне проводится внеплановая вакцинация скота против ящура и ежедневный осмотр животных. Также предпринимаются меры по дезинфекции подъездных путей, устанавливаются дезбарьеры.

По сообщению Россельхознадзора, на территории учреждения ФСИН России — ФКУ-ИК № 6 в г. Спасске-Дальнем, расположенного от свиноводческого на расстоянии около 4 км, выявлены больные животные с клиническими признаками схожими для ящура. В подсобном хозяйстве исправительной колонии количество животных составляет 165 голов свиней, пало 2 головы молодняка. Трупы сожжены в крематоре на территории ФКУ ИК. В настоящее время на территории колонии проводится работа по установлению источников заноса возбудителя заразной болезни в подсобное хозяйство колонии.

Елена АБАШЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Елена Абашева
Теги: свиноводство  приморье  ящур  экспорт 



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Комментарии

  • 1234515:05, 27.05.2014#

    И как насчёт шашлыка из того мяса с рынка?. .

  • 11111111111115:20, 27.05.2014#

    Видать добрые люди убрали конкурентов, так кому же это выгодно?

  • fuck16:26, 27.05.2014#

    Тем барыгам кто везет китайскую свинину продавать втридорога

  • 13215:30, 27.05.2014#

    неужели нельзя было В ПЕРВУЮ очередь побеспокоиться о безопасности предприятия, зная, какая в смысле устранения конкурентов "свинская" эта страна. . . .

  • Псевдоним23:39, 28.05.2014#

    . . . ну так надо заняться всеми кто везет свинину. . буквально всеми. . проверять и т д , чтобы боялись на пушечный выстрел подойти к комплексу. . . а если не будет никаких проверок, реакции предприятие можете сразу закрыть. . снова че нибудь подбросят. . это ж их заработок. . наши если захотят умеют проверять , из под земли достанут того кто это сделал. . . когда вообще ящур в последний раз до этого был в этом районе. . . а сейчас просто запретить всем кто возит свинину в приморье завозить ее. . . уничтожили и думают богатеть , а вот хрен вам!!!ТВАРЮГИ --РЕШИЛИ ЛИШИТЬ ПРОСТОЙ НАРОД ДЕШЕВОЙ СВИНИНЫ--ЗАХЛЕБНУТСЯ МРАЗИ!!!

  • Псевдоним23:44, 28.05.2014#

    . . поступали угрозы на предприятие. . от кого поступали. . сейчас так все прозрачно. . все прослушивается. . везде камеры. . . легко и просто проверить кто угрожал и начать с него. . .

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