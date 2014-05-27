Цена квадрата малоэтажки во Владивостоке в эконом-классе сегодня достигает 45-60 тыс. руб.

Малоэтажное жилье привлекает потребителя быстрыми темпами строительства и тем фактором, что оно в лучшей степени удовлетворяет реальные запросы семьи. Однако специалисты отмечают, что этот рынок для игроков очень специфичен и сложен своими нюансами.

Естественно, его обсуждение было одной из изюминок прошедшей традиционной выставки «Город».

Все риски оплачивает покупатель

Как отмечает генеральный директор ООО «Городской риэлторский центр» Сергей КОСИКОВ, спрос на малоэтажное жилье в Приморье сегодня потенциально достаточно большой. Причем в этой связи очень высока потребность в жилье эконом-класса. Но строительство порой наталкивается на «политические вопросы в плане развития социальных участков». Как, например, в ситуации с поселком «Уссурийское Загорье», который запланирован на участке, предоставленном застройщику Федеральным Фондом содействия жилищному строительству (РЖС) на условиях строительства малоэтажки исключительно эконом-класса.

Начало этого строительства на длительное время оказалось заторможено потому, что застройщик, несмотря на серьезный опыт, не смог преодолеть административные барьеры в процессе согласования подведения к поселку инженерной инфраструктуры. А строить дома без перспектив подключения застройщик не может. Нет механизма обеспечения коммуникациями поселка – и все встало. То есть, при наличии потенциального спроса в Уссурийске на малоэтажный эконом-класс, политической воли стимулировать его предложение не обозначилось.

Приведенный пример – не единичен. Другой застройщик, который тоже должен в скором времени выдать определенную долю эконом-класса на участке РЖС в районе бухты Щитовой во Владивостоке, столкнулся с аналогичной проблемой подведения коммуникаций и оформления разрешения на строительство.

Административные барьеры, сдерживающие малоэтажное строительство, отражаются и на развитии рынка стройматериалов. Эксперты отмечают, что предприятия, которые могут производить необходимые для строительства малоэтажки материалы, в Приморье, конечно, есть, но качество выдаваемой ими продукции – плохое. И средства в повышение этого качества не вкладываются, потому что производитель не видит каких-то серьезных перспектив. В отсутствие явной конкуренции товаропроизводителей и строителей – высоки и цены. Строителям зачастую приходится строить не под реальный заказ, а, как говорится, «на перспективу». Все риски, естественно, закладываются в стоимость квадратного метра.

- Такого, чтобы пришел девелопер и сказал: «Вот хороший участок. Я готов вкладывать в него средства как инвестор, готов координировать производителей, строителей и продажников», у нас пока нет, - считает Сергей Косиков.

В какой-то степени сдерживает рост малоэтажного строительства и медленное развитие социальных программ, которые были призваны этот рынок оживить. Так, по законам о земле сейчас предоставляются участки под ИЖС льготным категориям граждан. Но коммуникаций к участкам пока нет, дороги не подведены, и строиться без такой подготовки невозможно или сродни сизифову подвигу. И это при том, что деньги на эти цели бюджетом вроде бы выделяются.

Появляются стимулы

Тем не менее подвижки в этом вопросе есть. Достаточно отметить, что один из серьезных факторов, мешавших развитию малоэтажного жилья, постепенно отступает. Транспортная доступность растет. Новые дороги и развязки во Владивостоке и вблизи него вводят в домостроительный оборот большие незаселенные территории. Уже это повышает стимулы для покупки жилья за городом. Риэлторы заметили, что сегодня размываются функциональные грани между городским и загородным жильем. Следствием этого явилось скачкообразное повышение спроса на загородную недвижимость.

Лицо покупателя

Исследования, проведенные ООО «Городской риэлторский центр», показывают, что загородный дом или таунхаус становится для горожанина наиболее оптимальным способом выживания в условиях владивостокского мегаполиса. При этом покупатели такого жилья сегодня условно делятся на три категории.

Прежде всего, это «финансово успешные» люди, которые готовы вкладывать в комфорт своего проживания существенные деньги. Для них важнее дом не сам по себе, а созданиеопределеного уровня среды проживания, качество жизни в поселке, закрытость его территории, полноценная внутренняя инфраструктура и наличие объектов социального комплекса.

Категория «поклонники собственного дома» наиболее важным для себя определяет: наличие в собственности дома и небольшого участка земли. Они готовы довольствоваться минимумом коммунальных услуг, но не могут отказать себе в хорошем транспортном сообщении с другими районами города и в полном комплекте социалки.

А главными покупателями таунхаусов и квартир в малоэтажных домах сегодня являются «почитатели городского комфорта и отсутствия соседей». Не желая отказываться от комфорта городской квартиры, они стремятся к максимальной обособленности на своем отдельном участке земли.

Предпочтения определяют выбор

Исследования и практика рынка говорят о том, что сегодня потребителем более всего востребованы отдельно стоящие индивидуальные жилые дома, площадью 100-120 квадратных метров, имеющие централизованные коммуникации. Однако вкусы меняются, и сам по себе потребитель нацелен делать выбор из вариантов, которые ему может предложить рынок.

А выбор малоэтажного «организованного» новостроя на юге Приморья в основном сводится к нескольким вариантам.

Особенно престижны коттеджные поселки «закрытого типа» с земельным участком 15-20 соток в собственности, на которых реализуются самые разные проекты индивидуальных домов, предлагаемых застройщиками из новых экологичных строительных материалов. Как правило, площадь дома – от 150 квадратных метров.

Коттеджные поселки класса «эконом» привлекательны тем, что под них вероятно выделение участков без навязываемого потребителям подряда. Покупатели на участках 10-12 соток могут строит дома площадью 80-120 квадратных метров самостоятельно и по своим проектам.

Демократичная застройка «смешанного типа» позволяет выбирать потребителю размеры участка, проект и размеры дома, реализацию проекта своими силами или с помощью подрядчика. Такой поселок может включать в себя и таунхаусы.

Постепенно в малоэтажке растет доля поселков таунхаусов.

И недавно начала практиковаться комплексная застройка, включающая малоэтажные дома с двухуровневыми квартирами и таунхаусы. Во Владивостоке это пример первой очереди жилого района «Патрокл».

Экспансия за город

Для жителей Владивостока характерно стремление развивать малоэтажное строительство в уже давно сложившихся районах города на месте ветхого фонда, в «разрывах» комплексной многоэтажной застройки на отдельных новых территориях.

В пригородной зоне особенно популярными для малоэтажного строительства были и остаются районы от Зари до поселка Трудовое. Здесь до сих пор активно осваиваются достаточно большие участки в районах ф. «Заря», Седанки, Океанской, Спутника, Садгорода.

Дальние пригороды Владивостока вдоль Уссурийского залива, на стыке с г. Артемом и территории соседних муниципальных образований имеют довольно значительную транспортную удаленность, слабую инфраструктуру или ее отсутствие и пр. «обременения». Спрос на малоэтажный новострой в этих местах еще совсем недавно был невысоким и ограничивался относительно недорогими готовыми домами в уже сложившейся застройке.

С улучшением транспортной доступности привлекательность этих районов резко повысилась. Появились новые возможности вовлечения под комплексное малоэтажное строительство значительных территорий. Если этот частный интерес будет постоянно подогреваться бюджетными вливаниями в развитие здесь необходимой для жизни инфраструктуры, их освоение может пойти более высокими темпами.

Эксперты полагают, что особенно перспективными районами малоэтажного строительства должны стать участки от поселка Нового до бухты Патрокл вдоль новой трассы, вдоль берега Уссурийского залива и на о. Русском. Прежде всего те, где выделяются и будут в дальнейшем выделяться земли под ИЖС для льготных категорий граждан и под ЖСК нового типа. Даже если часть из этих людей будут оказываться от такого строительства, их участки все равно будут вовлекаться в оборот.

Куда ведут цены

На скорость развития малоэтажного строительства во Владивостоке, безусловно, в первую очередь влияет цена за 1 кв. метр. В комплексе эта цена включает стоимость участка под индивидуальным домом или таунхаусом, подводки и подключения к коммуникациям, цену самого строительства и благоустройства. Влияет на нее стоимость проекта, расположение поселка, внутренняя инфраструктура и пр.

В совокупности всех сметных затрат цена квадрата малоэтажки во Владивостоке в эконом-классе сегодня достигает 45-60 тысяч рублей, а в застройке бизнес-класса – до 70-90 тысяч. При этом есть попытки строить дешевле. В условиях ИЖС это удается. В то же время «квадрат» в уже построенном малоэтажном новострое по отдельным проектам иногда и выше.

Предполагается, что в перспективе цены на малоэтажное новое жилье во Владивостоке и его пригородном окружении будут умеренно расти. Появление в ближайшие два-три года достаточно большого количества новых проектов и даже сегодняшняя ситуация создают серьезную конкуренцию на этом рынке. Хотя этот фактор мало повлияет на снижение цен «квадрата» малоэтажки, но качество строительства при этом обязательно должно повыситься.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.