Во Владивостоке "ожили" долевые долгострои

Во Владивостоке активно продолжаются строительные работы по улице Тобольская, 11. В пятой-шестой блок-секциях возведены 10 этажей, заполнены оконные проемы, производится монтаж лифтов, внутренних инженерных сетей; в четвертой-третьей блок-секциях выполнены фундаменты, начат монтаж панелей цокольного этажа; во второй блок-секции выполнены фундаменты, производится монтаж панелей восьмого надземного этажа. В связи с высокими строительными темпами сдача жилого дома в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2013.

Вице-губернатор Приморского края Владимир Балан провел выездное совещание по вопросам завершения строительства «проблемных» объектов на территории Владивостока. В совещании приняли участие представители инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, администрации Владивостока, КГУП «Приморский водоканал», ОАО «ДГК» «Приморские тепловые сети».

Участники совещания посетили объекты капитального строительства по улице Прапорщика Комарова, 45; проспекту 100-летия Владивостоку, 106а-100а; улице Грибоедова, 46; улице Тобольская, 11; улице Славянская, 17; вторую очередь строительства микрорайона № 51 по улице Зейская, 10-12; улице Ватутина, 4; улице Кипарисовая, 2.

В ходе посещения объектов Владимир Балан неоднократно подчеркивал, что всем службам необходимо подключиться к решению сложных вопросов и помочь дольщикам: «Нам важно знать проблемы, оказать содействие в решении этих проблем. Давайте вместе изучим все пути решения наболевших вопросов. Люди, которые заплатили деньги, должны получить то, что им обещали. Окажем содействие, все объекты у нас на контроле. Давайте рассматривать разные решения, прорабатывать варианты и двигаться дальше, нужно помочь людям обрести свое жилье. Мы приехали сюда помогать».

Собственниками жилых помещений ведутся работы по завершению строительства жилого дома по проспекту 100-летия Владивостоку, 106а-100а за счет дополнительных взносов. При активной поддержке администрации Приморского края ТСЖ «Столетие 100В» переоформлены технические условия на подключение к инженерным сетям теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения жилого дома, заключены договоры с компаниями сетедержателями.

Для осуществления достройки объекта недвижимости по улице 2-ая Круговая 14 («Некрасов-2») привлечен новый застройщик ООО «Востокстройконструкция». Приведена в соответствие с действующим законодательством исходно-разрешительная документация, продлены технические условия подключения к инженерным сетям, направлено извещение о возобновлении работ в орган, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Подводя итог выездному совещанию, вице-губернатор Владимир Балан отметил, что проблемные объекты долевого строительства находятся на особом контроле губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

Напомним, в апреле 2013 года в ходе видеоконференции с Министром по развитию Дальнего Востока РФ - полномочным представителем Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктором Ишаевым губернатор Приморья предложил для решения проблемы обманутых дольщиков выйти с законодательной инициативой об обязательном страховании рисков при жилищном строительстве.

«Только обязательное страхование рисков поможет нам решить эту проблему окончательно», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.