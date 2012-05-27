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В Приморье можно отдыхать на побережье, всегда оставаясь онлайн
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая, ZRPRESS. МТС подготовила сеть в рекреационных зонах Приморья к летнему сезону.
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявляет об улучшении качества связи в наиболее популярных местах летнего отдыха на Приморского края. За последний год МТС увеличила количество базовых станций 3G в регионе в 2,7 раза.
В рамках масштабной программы развития сети «третьего поколения» МТС провела работы по улучшению качества покрытия и расширению емкости сети в Приморском крае на территории бухт и заливов, пользующихся наибольшей популярностью у жителей Приморья в летнее время.
На сегодняшний день сервисы «третьего поколения» доступны на территории островов Русский, Попова, Рейнеке, поселков Шмаковка, Андреевка, Пластун, Терней, Волчанец. А также в бухтах Шамора, Щитовая Рудная и в заливе Ольга. В настоящее время 90% населения Приморья могут воспользоваться голосовой связью и более 60% - высокоскоростной передачей данных в сети 3G.
МТС увеличила пропускную способность сети передачи данных GPRS-EDGE, а также расширила территорию действия 3G в районе озера Ханка, горы Пидан, Сафари парка и вдоль основных транспортных магистралей региона, в том числе федеральной трассы «Уссури» Хабаровск – Владивосток.
«В период с июля по сентябрь в Приморье традиционно приезжает большое количество отдыхающих со всего Дальнего Востока, и спрос на мобильный интернет и сотовую связь на территории рекреационных зон и баз отдыха возрастает многократно. Поэтому к началу сезона отпусков мы модернизировали сеть в популярных местах отдыха. Особое внимание уделили развитию сети 3G, чтобы абоненты, отдыхая на побережье, могли всегда оставаться онлайн и делиться впечатлениями от отдыха в режиме реального времени. Несмотря на сложности в строительстве сети, обусловленные сложным рельефом региона, мы планируем развивать 3G и в дальнейшем», - отметил директор филиала МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Игорь Егоров.
К концу второго квартала 2012 года сеть связи 3G МТС появится в районе бухт Спокойной и Зеркальной, заливе Славянском и Триозерье, поселков Ливадия, Моряк-Рыболов, Краскино, Южно-Морской, Приморский, Руднево, Зарубино. На острове Русском – в районе посёлка Экипажный, мыса Балка, Поспелова и полуострове Житкова.
В стадии завершения находится проект перевода базовых станций МТС в Приморском крае на IP-технологии, что позволяет достигать скорости передачи данных до 21 Мбит/сек в зоне действия сети 3G МТС. Сейчас уже свыше 80% базовых станций МТС в регионе поддерживают данные технологии, в 2012 году планируется завершить реализацию проекта, сообщает пресс-служба МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Досье: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет более 100 миллионов абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT.
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