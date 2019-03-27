Китайцы съели приморский трепанг

И немножко оставили японцам

Россельхознадзор отмечает резкий рост экспортных поставок трепанга из Приморского края в Китай и Японию. Ведомство в 2018 году оформило в регионе ветеринарные сертификаты на экспортные партии трепанга весом 17,2 тонны, что в 2,2 раза превышает объемы 2017 года.

Как сообщает пресс-служба ведомства по Приморскому краю и Сахалинской области, основной страной-импортером этого вида продукции является Китай, еще около 2 тонн трепанга в 2018 году было направлено в Японию.

С начала 2019 года из Приморья в страны Азии уже экспортирована 2,1 тонна трепанга.

Дальневосточный трепанг называют морским женьшенем, в его составе содержится много полезных веществ. В Китае и других странах Азии его широко используют в качестве лекарственного средства и в пищевых целях.