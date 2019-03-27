Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Китайцы съели приморский трепанг
И немножко оставили японцам
Россельхознадзор отмечает резкий рост экспортных поставок трепанга из Приморского края в Китай и Японию. Ведомство в 2018 году оформило в регионе ветеринарные сертификаты на экспортные партии трепанга весом 17,2 тонны, что в 2,2 раза превышает объемы 2017 года.
Как сообщает пресс-служба ведомства по Приморскому краю и Сахалинской области, основной страной-импортером этого вида продукции является Китай, еще около 2 тонн трепанга в 2018 году было направлено в Японию.
С начала 2019 года из Приморья в страны Азии уже экспортирована 2,1 тонна трепанга.
Дальневосточный трепанг называют морским женьшенем, в его составе содержится много полезных веществ. В Китае и других странах Азии его широко используют в качестве лекарственного средства и в пищевых целях.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Китайцы съели приморский трепанг
- Slavda Group выпустила минеральную воду "Славда" в новом формате
- Приморцы не хотят переплачивать за смартфоны
- В Кавалерово открылся первый супермаркет
- В Артеме откроют "аэропорт" для морских деликатесов
- Китай открыл границы для российских курицы и молока
- Приморский бренд "В-Лазер" исчезнет с рынка
- Во Владивостоке начал работать первый терминал с технологией распознавания личности
- АЗС в Тернее продолжит свою работу
- Торговая сеть из Приморья выходит на Сахалин
Новости раздела
- Китайцы съели приморский трепанг
- Во Владивостоке резко выросли цены на куриное мясо
- В Приморье откроют два крупных рыбоперерабатывающих завода
- "Русагро" получила десятки миллионов рублей за уничтоженных свиней в Приморье
- Цены в Приморье растут опережающими темпами из года в год
- Приморцы в прошлом году "наели" в ресторанах и кафе на 18 млрд рублей
- В Приморье сократился грузооборот
- В 2018 году в Приморье вновь зафиксирован спад строительства
- Промышленное производство в Приморье за 2018 год сократилось
- В сельхозотрасли Приморья наблюдается стагнация
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сюрприз рядом с Белым домом
- Последнее "зеленое пятно" площадью свыше 1 га в центре Владивостока выставлено на аукцион
- Во Владивостоке бесплатно раздавали клубнику
- Приморский край по численности населения может вернуться к царским временам
- В Минобороны заговорили о восстановлении Дальневосточного военного округа
- Трутнев признался в откровенном провале
- Вместо жилого микрорайона во Владивостоке будет построен склад на 1100 единиц военной техники
- Знаменитый ресторанный бренд расширился от Вены до Владивостока
- В Хабаровском крае создается современный комплекс по добыче и переработке водных биоресурсов
- Во Владивостоке ликвидируют очередной долгострой