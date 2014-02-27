В Приморском крае с прилавков исчезнет "черный" хлеб

Ценовую политику в Приморье и стоимость хлебобулочной продукции обсудили на совещании под руководством вице-губернатора Приморского края Сергея Сидоренко.

Вице-губернатор рассказал, что по большинству позиций продовольственной группы Приморский край находится на втором-третьем месте среди всех субъектов Дальнего Востока.

«На ряд продуктов цены ниже, чем у нас, только в Амурской и Еврейской автономной областях. Но есть позиции, по которым мы лидеры. Это овощная группа и картофель. Почти по половине позиций мы традиционно на втором месте. Например, цена на хлеб первого и второго сорта ниже только в Амурской области», - сообщил он.

Так, по состоянию на 19 февраля средняя цена на хлеб в Приморье составляла 42,9 рубля за килограмм, тогда как в Амурской области – 39,07 рубля. Для сравнения, в Хабаровском крае эта цифра равняется 60,4 рубля за килограмм.

Сергей Сидоренко считает, что хлебопекарными предприятиями региона проводится достаточно взвешенная ценовая политика. «Благодаря большой конкуренции цена на хлеб держится на уровне, понятном и объяснимом с учетом рентабельности и экономики хлебопекарных предприятий. Она не может быть фиксированной и стоять на месте при росте цены всех технологических составляющих», - обозначил он. Тем не менее вице-губернатор заострил внимание на разбросе цен на хлеб в муниципальных образованиях края и поручил разобраться в причинах ситуации.

«Слишком большая разница в ценах – от 28 до 44 рублей – в районах края. Это повод задуматься. С одной стороны, высокая цена могла возникнуть в муниципалитетах из-за отсутствия конкуренции. С другой стороны, удивляет и крайне низкая цена, которая даже ниже средней по краю. Она может свидетельствовать о наличии «черного» бизнеса. Прошу анализировать данную ситуацию и доложить. Стоит продолжить работу по выявлению нелегальных хлебопекарен», - сказал он.

Кроме того, в ходе совещания подчеркнуто, что меры поддержки хлебопекарных производств должны быть включены в госпрограмму. «Мы готовы идти навстречу крупным предприятиям-производителям хлеба, если они станут социально-ориентированными», - заявил вице-губернатор.

В настоящее время поддержка хлебопекарных предприятий осуществляется в рамках краевой госпрограммы по развитию сельского хозяйства и повышения уровня жизни сельского населения Приморья на 2013-2020 годы.

Речь идет о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на строительство, реконструкцию, модернизацию производства.

Краевая госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края на 2013-2017 годы» предполагает предоставление субсидий малому и среднему бизнесу на возмещение части затрат, связанных с энергосбережением и энергоэффективностью.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото gotovim-hleb.ru.