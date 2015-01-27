Овощи в Приморье даже местного производства будут стремительно дорожать

Участники овощного рынка прогнозируют значительный рост цен на овощи к весне, пишет деловая газета "Золотой Рог". Уже сегодня цены на некоторые виды овощной продукции существенно выросли, несмотря на хороший урожай, собранный осенью прошлого года в Приморье. Пока стабильные цены держатся на свеклу - 11-15 руб. за кг в опте - и на морковь - 10-15 руб.

Наибольшие темпы роста оптовых цен показали капуста, лук, на уровне неурожайного прошлого года находятся оптовые цены на картофель - 22-25 руб. за кг. Участники рынка объясняют это тем, что в этом году произошло перераспределение овощной массы по регионам. И Приморский край в ситуации, когда Сибирь - традиционный поставщик овощей в регионы Дальнего Востока - в значительной степени переориентировала объемы своих поставок с восточного направления на западное, увеличила вывоз своих продуктов за пределы региона. Традиционно много приморских овощей закупает Камчатка. В этом году значительные объемы ушли на Сахалин, пишет деловая газета "Золотой Рог".

В этой ситуации Сибирь если и поставляет в Приморье картофель, то исключительно под заказ. Причем закупочные цены для оптовиков также выросли в среднем до 14 руб. за кг и с учетом затрат на доставку (6-7 руб. на кг) не могут существенно повлиять здесь на рынок. Примерно такая же ситуация складывается и с луком. В последние годы ощутимые объемы этого овоща приходили на Дальний Восток из Казахстана. Сейчас казахстанские поставщики практически полностью переориентировались на западные регионы России.

Эти перемены, пишет деловая газета "Золотой Рог", очевидно, повысят долю китайских овощей на приморском рынке. При этом оптовики говорят о том, что цены в юанях вполне приемлемые и могли бы снизить цену для потребителя в нашем крае. Лук, например, в Китае стоит 1,8 юаня в опте. Но таможенная пошлина, ставка которой выросла чуть ли не в два раза по сравнению с прошлым годом, значительно увеличивает затраты на доставку.

Если к этому добавить еще и изменение курса валют, от которого также зависят цены на импортные продукты, то дешевых китайских овощей ждать не стоит. Оптовики прогнозируют к весне рост цен на картофель, капусту и морковь до 60 руб. за кг, если, конечно, не будет обнулена пошлина или хотя бы не снизится ее ставка временно, на три весенних месяца, что, кстати, случалось иногда в прошлые годы в отношении отдельных видов овощей.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.