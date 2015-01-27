В Приморье зимой резко активизировался рынок дачных участков

Рынок дачных участков в Приморье несколько активизировался в не совсем урочное время. Для одних это вложение денег, для других - привычный способ выживать в кризис за счет собственного огорода, а для третьих - покупка хоть какой-то крыши над головой, пишет деловая газета "Золотой Рог".

В пользу покупки дачи с недавних пор добавилось несколько аргументов.

Аргументы «за»

Во-первых, на даче, имеющей адрес, можно прописаться - хоть одному, хоть всей семьей. И тем самым, даже без наличия капитального жилья, получить возможность беспроблемного трудоустройства, социального обслуживания и пр. Это оказалось привлекательным для части мигрантов, которые не могли позволить себе покупку дома или квартиры во Владивостоке или Артеме. Появился и круглогодично проживающий контингент дачников, которые утеплили свои дачные домики, подвели электроэнергию, решили вопрос с водой и пр., пишет деловая газета "Золотой Рог".

Во-вторых, покупка таких относительно дешевых объектов, как дача, в перспективе оказывается значительно выгоднее покупки более дорогих объектов недвижимости: дачи в хороших обществах дорожают значительно быстрее, чем квартиры или частные капитальные дома.

В-третьих, в условиях резкого роста цен на продукты питания даже такое малопродуктивное хозяйство, как дачный участок, может для некоторых семей дать определенную экономию семейного бюджета.

В-четвертых, существует такой тип людей, как «дачный маньяк», которому в прежние годы казалось недостаточно иметь дачный участок размером 6-15 соток. Сегодня он без проблем может иметь их хоть десять. Но десять - не десять, а несколько дач те, кто видит в них толк, стараются сегодня иметь...

На днях один знакомый посетовал, что в наступающем сезоне ему в кои-то веки придется приобщиться к дачному труду, поскольку его мать решилась подкупить дачку с домиком за 50 тысяч в районе каких-то там «километров». Эта дача у семьи будет уже четвертой, и одна лишь мать с ними не справится...

Ценовой шторм

Разброс цен на дачи всегда был очень большой, пишет деловая газета "Золотой Рог". Покупку всегда можно было «торговать», начиная даже от символического доллара или рубля. Однако в этом сегменте недвижимости всегда присутствовал очень дорогой сектор элитных дач, которые сегодня предлагаются и продаются не за один миллион.

Цены предложения, конечно, иногда очень сильно отличаются от реальных цен продажи.

Например, в минувшем сезоне пожилая дачница недалеко от «Таежки» под Кипарисово, чувствуя, что три участка уже не обработает, решила избавиться от самого никчемного. Заросший, потерявший половину ограды, расположенный в овраге на почти абсолютно северном склоне сопки размером около 10 сот, он предлагался сначала за 250 тысяч, потом за 200 тысяч и за 180 тысяч рублей.

Однако в итоге этот участок ушел всего за 100 тысяч. И то можно сказать, что покупатель сильно прогадал, потому что недалеко от этого участка одновременно продавались более выгодно расположенные, с хорошими посадками, с более приличными домиками, подъездом и пр. за 50-70 тысяч. Продавцу же здорово повезло, что покупатели остановили выбор на этом участке из-за того, что рядом была дача их хороших знакомых, с которыми им хотелось иметь постоянное общение.

Парадокс, но отдаленные стандартные дачи, предлагаемые не собственниками, а посредниками, могли иметь ценник в несколько раз дороже. Однажды с таким посредником довелось проехаться по нескольким предлагавшимся в этом районе дачам. Даже абсолютно заросшие участки, некоторые без домиков, он советовал взять в 4-5 раз дороже, чем это было бы «от собственника». Эта поездка как для клиента, так и для риэлтера осталась безрезультатной.

Дачный курс пошел вверх

Сегодня, в условиях, когда покупка квартиры или дома стала недоступнее, утешением для некоторых может стать приобретение дачи. Но только в том случае, если купить удастся ликвидный объект и по выгодной бросовой цене в расчете, что когда деньги понадобятся, то эту дачу можно будет легко продать.

Некоторые цены предложения сегодня не позволяют расслабиться покупателю, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Например, дачный домик во Владивостоке с участком 12 соток и капитальным забором в Садгороде предлагается за 5,7 млн рублей. Еще несколько лет назад здесь дешевле можно было купить на таком же участке капитальный коттедж с площадью помещений около 300 кв. метров.

Впрочем, от Океанской до района плодово-ягодной станции есть довольно большой выбор дач с простенькими постройками по цене от 600 тысяч рублей до 1,5 млн. Реже - дороже. Похоже, что заметно подорожали дачи в районе спорткомплекса «Фетисов Арена»: здесь они раза в полтора дороже, чем в некотором отдалении от него. За 2 млн предлагают дачу с простенькими домиками в районе Патрокла, за 3 млн - в районе больницы ДВНЦ.

Нижние границы цен на дачи со строением в г. Артеме - 150-200 тысяч рублей. Новое общество «Аралия» предлагает вступать желающим в него, предоставляя участок, который не требуется корчевать, за 30 тысяч рублей. Верхние границы цен дач с капитальными новыми домами в границах этого городского округа доходят до 3,5 млн рублей.

В богатом на дачи Надеждинском районе на начало этого года цены, можно считать, остаются прошлогодние. Есть достаточно много дач с типовыми домиками по 65-200 тысяч рублей. Большой выбор по 300-900 тысяч рублей. Диапазон цен на дорогие дачи, с хорошим домом или коттеджем - от 1,8 млн до 6 млн рублей. Заметно дороже дачи вблизи Надеждинского и от него - к Владивостоку, а также ближние несколько километров Соловей-Ключа.

Подешевле дачные участки вблизи Уссурийска. Наиболее дешевые со старым домиком или кунгом прелагаются в пределах 80-190 тысяч рублей. Но дач дороже 1 млн рублей здесь сегодня на интернет-ресурсе «ФарПост» нет. Самые дорогие предложения - 750-980 тысяч.

В районе Находки самые дешевые дачи предлагаются по 50-120 тысяч рублей. Большой спектр предложения - по 300-750 тысяч. Верхние границы цен - 1,4-3,5 млн рублей. Участки, находящиеся вблизи города, существенно дороже отдаленных. Заметен демпинг на здешнем дачном рынке соседнего Партизанского района, где, например, в садоводческом товариществе «Буревестник» участок с ветхим домиком предлагается всего за 5 тысяч рублей.

По восточному побережью Уссурийского залива предложение дач небольшое и разброс цен колоссальный. Участок с домиком вблизи Большого Камня - 25 тысяч рублей, но остальное - значительно дороже. Предельные цены - около 2,5 млн рублей. Значительно дороже дачные участки вдоль западного побережья Амурского залива, особенно вблизи зон традиционного летнего отдыха южнее Славянки.

Очень редки на «Фарпосте» предложения по муниципальным образованиям, где дачи нередко продаются за символические суммы в 10-30 тыс. рублей: Лесозаводск, Спасск-Дальний, Дальнереченск и другие. Однако это не значит, что сделки по таким объектам там нечасты. Просто потенциальные продавцы и покупатели находят друг друга как-то иначе.

Многодетные охладили рынок

Относительная доступность покупки дачных участков, скорее всего, сохранится еще длительное время. В связи с кризисом можно было бы прогнозировать скачок цен на них.

Однако он сегодня не будет слишком заметным, так как в крае происходит значительное, затрагивающее до половины его населения, бесплатное выделение участков земли под ИЖС для ряда льготных категорий. В такой ситуации реальный спрос на дачные участки вряд ли сможет вырасти в ближайшие пять лет.

То есть относительная дешевизна этого сегмента рынка недвижимости будет сохраняться. В общем, ажиотажа не предвидится, резюмирует деловая газета "Золотой Рог"..

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.